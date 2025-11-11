L’iPhone pliable équipé d’une caméra 24 Mpx, une première dans l’industrie ?

Le premier iPhone pliable d’Apple pourrait intégrer une caméra sous l’écran de 24 mégapixels, une innovation inédite dans le secteur, selon un rapport d’analyse boursière de JP Morgan consulté par MacRumors.

Une avancée majeure dans la technologie des caméras sous l’écran

Des rumeurs évoquaient déjà l’utilisation d’une caméra dissimulée sous l’écran intérieur du futur iPhone pliable à ouverture de type livre, mais c’est la première fois que le nombre de mégapixels est mentionné.

Jusqu’ici, la technologie des caméras sous l’écran a surtout été utilisée sur certains smartphones Android, mais avec des capteurs de faible résolution (souvent 4 ou 8 Mpx). Ces limitations s’expliquent par la dégradation de la qualité d’image due à la présence de plusieurs couches d’affichage au-dessus du capteur.

Avec un capteur de 24 mégapixels doté de six éléments de lentilles en plastique, Apple franchirait une étape technologique majeure, offrant des images plus nettes et détaillées, tout en améliorant la transmission de la lumière et la qualité photo par rapport aux modèles concurrents.

Des compromis pour préserver la compacité du design

D’après le rapport de JP Morgan, Apple aurait dû faire certains compromis afin de conserver un format pliable compact. Le futur iPhone ne disposerait notamment ni de capteur LiDAR, ni de stabilisation optique de l’image, deux éléments pourtant présents sur les modèles haut de gamme actuels.

Quatre caméras au total pour une polyvalence maximale

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le premier iPhone pliable inclurait une double caméra arrière, une caméra frontale et une caméra intérieure. Ces informations ont été corroborées par Mark Gurman de Bloomberg, qui évoque également un total de quatre capteurs photo :

une caméra frontale,

une caméra interne sous l’écran,

et deux caméras arrière de 48 Mpx chacune, selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo.

Le rapport précise aussi que l’écran intérieur accueillerait la caméra sous l’écran, tandis que l’écran extérieur, en mode plié, comporterait un simple poinçon (punch-hole) pour l’appareil photo.

Apple privilégierait Touch ID intégré au bouton latéral pour l’authentification biométrique, plutôt que Face ID.

Un lancement possible dès 2026, mais un report n’est pas exclu

D’après Mark Gurman, le lancement de l’iPhone pliable serait prévu à l’automne 2026. Toutefois, la banque japonaise Mizuho Securities estime qu’un report à 2027 reste envisageable, Apple prenant encore du temps pour finaliser des éléments clés du design, notamment le mécanisme de charnière.