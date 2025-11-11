Le nouveau Siri d’Apple serait bien alimenté par Google Gemini

La version plus intelligente et plus performante de Siri qu’Apple prépare actuellement sera alimentée par Google Gemini, selon Bloomberg. Apple paierait environ 1 milliard de dollars par an à Google pour utiliser un modèle d’intelligence artificielle de 1,2 trillion de paramètres développé par le géant de la recherche.

Un modèle d’IA bien plus puissant que celui d’Apple

Les paramètres sont une mesure de la capacité d’un modèle à comprendre et répondre aux requêtes. En général, plus un modèle comporte de paramètres, plus il est performant, même si la qualité dépend aussi de l’entraînement et de l’architecture utilisée.

Selon Bloomberg, le modèle de Google écrase littéralement le nombre de paramètres des modèles actuels d’Apple. Aujourd’hui, la version cloud d’Apple Intelligence repose sur 150 milliards de paramètres, mais il n’existe pas encore de chiffres précis pour les autres modèles en développement chez Apple.

Gemini au cœur des nouvelles capacités de Siri

Apple utilisera Gemini pour les fonctionnalités de résumé de contenu, de planification de tâches complexes et d’exécution multi-étapes, tandis que certains aspects de Siri continueront à reposer sur les modèles d’Apple.

Le modèle de Google sera hébergé sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, garantissant que Google n’aura aucun accès aux données utilisateurs. Gemini repose sur une architecture dite “Mixture-of-Experts”, qui permet d’activer uniquement une petite fraction des paramètres pour chaque requête, offrant ainsi de hautes performances sans coûts de calcul excessifs.

Un choix stratégique après plusieurs essais

Apple aurait envisagé d’utiliser ses propres modèles d’IA pour la version LLM de Siri, et aurait aussi testé des alternatives proposées par OpenAI et Anthropic. Finalement, la firme de Cupertino aurait choisi Google, les tarifs d’Anthropic étant jugés trop élevés.

Apple collabore déjà avec Google dans le domaine de la recherche : Google verse environ 20 milliards de dollars par an pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple.

Une solution temporaire avant le retour à une IA maison

Même si Apple va dépendre de l’intelligence artificielle de Google pour le moment, la société travaille activement sur ses propres modèles et prévoit de passer à une solution interne dès qu’elle sera prête. Apple développerait déjà un modèle cloud de 1 trillion de paramètres, attendu dès 2026. L’entreprise ne devrait pas communiquer publiquement sur son accord avec Google tant que ses propres modèles ne seront pas finalisés.

Un nouveau Siri attendu pour 2026

Initialement prévu avec iOS 18, le nouveau Siri a vu son lancement retardé en raison de problèmes d’architecture. Apple a dû reconstruire la base du système avant de poursuivre le développement.

Le Siri boosté à l’Apple Intelligence devrait finalement arriver avec iOS 26.4, au printemps 2026. Il pourra répondre à des requêtes plus complexes, exécuter des tâches inter-applications, et se rapprochera davantage de la puissance de Claude et ChatGPT. Toutefois, Apple ne prévoit pas de lancer d’application de chatbot dédiée.