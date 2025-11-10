L’app Nintendo Store arrive sur iPhone avec une fonction que les fans vont adorer

Une nouvelle application Nintendo Store est désormais disponible sur iPhone et iPad, permettant de parcourir les jeux, consulter son activité de jeu sur certaines consoles et bien plus encore.

Une boutique complète pour les produits Nintendo

L’application donne accès à l’univers complet de Nintendo, incluant les consoles Nintendo Switch et Switch 2, leurs accessoires, les jeux physiques et numériques, ainsi que divers produits dérivés. Toutefois, pour finaliser un achat, l’utilisateur est redirigé vers la boutique en ligne officielle de Nintendo.

Jusqu’à présent, My Nintendo Store était uniquement accessible via un navigateur web sur iPhone et iPad. Désormais, les utilisateurs qui préfèrent une expérience native via une application disposent enfin de cette possibilité.

Une fonctionnalité inédite pour les joueurs

L’application intègre une nouveauté que les fans vont particulièrement apprécier : la possibilité de se connecter à son compte Nintendo pour consulter l’historique de ses sessions de jeu. Cette fonction couvre non seulement les Switch et Switch 2, mais aussi les données de jeu enregistrées sur Nintendo 3DS et Wii U jusqu’en février 2020.

D’autres fonctions pratiques et personnalisées

L’application propose également :

Les dernières actualités sur les jeux et événements Nintendo.

sur les jeux et événements Nintendo. La possibilité de recevoir des notifications push lorsque des articles de votre liste de souhaits sont en promotion.

lorsque des articles de votre liste de souhaits sont en promotion. Un accès simplifié à toutes les nouveautés et annonces de la marque.

Gratuite, l’application Nintendo Store est disponible dès maintenant sur l’App Store aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil et dans de nombreux pays européens. Elle est aussi disponible au Japon, où elle remplace l’application My Nintendo lancée en 2020.