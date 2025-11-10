iOS 26.2 : l’écran de verrouillage accueille un nouveau slider Liquid Glass

Avec iOS 26.2, Apple introduit un nouveau slider Liquid Glass permettant de personnaliser l’apparence de l’horloge sur l’écran de verrouillage. En sélectionnant l’option Glass, il est désormais possible d’ajuster la transparence de l’heure, allant d’un affichage presque totalement clair à un effet givré plus dense et plus solide.

Un contrôle total sur l’apparence de l’horloge

Un interrupteur distinct “Solid” reste disponible pour désactiver complètement l’effet Liquid Glass de l’horloge. Cette option offre ainsi un design plus opaque, pour les utilisateurs qui préfèrent un style plus classique et moins translucide.

Des réglages Liquid Glass de plus en plus riches

Apple continue d’enrichir les paramètres de personnalisation Liquid Glass. Dans iOS 26.1, la marque avait déjà ajouté une option Tinted rendant les notifications et les boutons des applications plus opaques, pour ceux qui n’apprécient pas la transparence prononcée du nouveau design.

De nombreux utilisateurs réclament depuis plusieurs semaines un slider Liquid Glass global, capable de régler l’intensité de l’effet sur l’ensemble du système. Pour l’heure, Apple ne précise pas si cette personnalisation sera étendue au-delà de l’écran de verrouillage.