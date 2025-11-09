L’iPhone 18 Pro pourrait être disponible dans une seule de ces nouvelles couleurs

Apple testerait trois nouvelles options de couleur pour les modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, selon un leaker réputé. Cependant, la marque aurait finalement décidé de n’en conserver qu’une seule pour la version finale.

Trois teintes en test : bordeaux, marron et violet

D’après Instant Digital, utilisateur actif sur le réseau social chinois Weibo, Apple envisagerait les coloris bordeaux, marron et violet pour sa future gamme Pro.

Instant Digital a déjà fourni des informations exactes dans le passé, comme la finition jaune de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus, ou encore le bracelet Titanium Milanese Loop de l’Apple Watch Ultra 2. Toutefois, son historique n’est pas irréprochable, et certaines fuites antérieures se sont révélées inexactes.

Les images circulant actuellement ne sont que des concepts, et les nuances exactes des couleurs testées restent inconnues.

Une évolution notable face aux teintes actuelles

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont disponibles en argent, bleu profond et orange cosmique. Il n’est pas encore clair si Apple réutilisera certaines de ces finitions pour la génération suivante.

Si le choix final se porte sur le bordeaux, il s’agira du premier iPhone Pro rouge de l’histoire, bien que la teinte soit plus sombre que le célèbre (PRODUCT)RED, utilisé sur d’autres modèles.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max étaient, eux, proposés en violet profond, tandis qu’aucun iPhone n’a jamais arboré une couleur marron jusqu’à présent.

Une décision encore en cours chez Apple

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ne sont pas attendus avant septembre 2026, ce qui laisse à Apple le temps d’affiner son choix final concernant la palette de couleurs de la gamme Pro.