iOS 26.2 : la Traduction en direct sur AirPods étendue à la France

La prochaine mise à jour iOS 26.2 pour iPhone rendra la fonctionnalité Traduction en direct sur AirPods disponible en France et dans toute l’Union européenne, selon Apple. L’information a également été rapportée par plusieurs médias, dont le blog allemand Macerkopf.

Une traduction instantanée entre deux langues

La fonctionnalité Live Translation permet de comprendre une personne parlant une autre langue. Par exemple, si vous parlez anglais et que votre interlocuteur parle français, Siri peut vous traduire instantanément ses propos en anglais directement via vos AirPods.

L’outil fonctionne de manière optimale lorsque les deux participants utilisent la Traduction en direct sur leurs AirPods. Si votre interlocuteur n’en porte pas, une transcription en direct s’affiche alors sur votre iPhone dans sa langue.

Une disponibilité désormais étendue à l’Europe

Live Translation est compatible avec les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 et AirPods 4 haut de gamme dotés de la réduction de bruit active. La fonctionnalité a été lancée aux États-Unis et dans certains autres pays avec iOS 26, mais n’était pas encore disponible dans l’UE. Apple avait indiqué avoir besoin de plus de temps pour se conformer au Digital Markets Act européen.

Elle est désormais accessible à partir de la première bêta d’iOS 26.2, diffusée aujourd’hui auprès des développeurs. Une bêta publique suivra bientôt, avant une sortie officielle pour tous les utilisateurs en décembre.

Conditions d’utilisation et langues disponibles

Pour utiliser la Traduction en direct, il faut disposer d’AirPods compatibles, d’un iPhone 15 Pro ou plus récent, d’Apple Intelligence activée, et de l’application Traduire d’Apple installée.

Depuis iOS 26.1, la fonctionnalité prend en charge les langues suivantes :

Anglais (États-Unis)

Anglais (Royaume-Uni)

Français (France)

Allemand (Allemagne)

Portugais (Brésil)

Espagnol (Espagne)

Chinois simplifié (Chine)

Chinois traditionnel (Chine)

Japonais

Coréen

Italien

À noter qu’iOS 26 intègre également une fonction de traduction en direct directement dans Messages, Téléphone et FaceTime, sans nécessiter d’AirPods.