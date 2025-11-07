La nouvelle version de Siri s’appuiera sur Google Gemini

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a partagé une mise à jour sur Apple Intelligence et les plans de la firme pour l’année 2026.

Un lancement prévu pour mars prochain

Apple prévoit toujours de déployer la nouvelle version de Siri autour de mars 2026. Cette sortie devrait coïncider avec le lancement d’un nouvel écran connecté pour la maison, doté d’un socle avec haut-parleur et d’une option de fixation murale.

De plus, un nouvel Apple TV et un HomePod mini à venir devraient également servir de vitrines aux nouvelles fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence.

Siri s’appuiera sur Google Gemini

La prochaine version de Siri reposera sur Google Gemini, le modèle d’intelligence artificielle du géant américain, et intégrera une fonction de recherche web alimentée par l’IA.

Gurman précise cependant qu’« il n’y a aucune garantie que les utilisateurs l’adopteront, que cela fonctionnera sans accroc ou que cela effacera des années d’image ternie du nom Siri ».

Apple paierait Google pour développer un modèle personnalisé basé sur Gemini, hébergé sur ses serveurs Private Cloud Compute, afin d’alimenter Siri. Cela ne signifie pas que Siri intégrera des services Google ou des fonctionnalités Gemini : le modèle Gemini servira uniquement de moteur d’intelligence artificielle en arrière-plan, tandis que l’interface et l’expérience resteront entièrement Apple.

Apple Intelligence au cœur des futures mises à jour logicielles

Apple devrait présenter iOS 27, macOS 27, watchOS 27 et les autres systèmes lors de sa conférence WWDC en juin. Ces mises à jour mettront l’accent sur l’évolution d’Apple Intelligence et sur la stratégie IA globale du groupe.

Des difficultés persistantes en Chine

Enfin, Gurman indique qu’Apple rencontre encore des obstacles réglementaires en Chine autour du lancement d’Apple Intelligence. Malgré plusieurs partenariats locaux, le déploiement y reste incertain et est désormais qualifié de « cible mouvante » par les équipes internes.