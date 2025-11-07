Apple lancera un MacBook “abordable” en 2026

Apple développe actuellement un MacBook plus abordable, dont la sortie est prévue au premier semestre 2026, selon Bloomberg. L’appareil coûterait bien moins de 1 000 dollars et viendrait concurrencer directement les ordinateurs Windows d’entrée de gamme et les Chromebooks.

Un Mac pensé pour être plus accessible

Aujourd’hui, le MacBook le moins cher d’Apple est le MacBook Air, proposé à 999 dollars, ou 899 dollars pour les étudiants via l’Apple Education Store. Le Mac mini, vendu à 599 dollars, est encore plus abordable, mais il s’agit d’un ordinateur de bureau dépourvu d’écran et de périphériques.

Contrairement à l’iPhone, qui dispose depuis longtemps d’une version SE plus accessible, les Mac sont toujours restés positionnés comme des produits premium. Ce nouveau modèle viserait donc les étudiants et les utilisateurs aux besoins simples, notamment ceux qui se contentent de naviguer sur le web ou de rédiger des documents.

Un possible successeur à l’iPad clavier

Ce Mac à bas prix pourrait remplacer la combinaison iPad + clavier, actuellement utilisée comme solution économique pour profiter d’un appareil Apple capable de gérer des tâches de productivité basiques.

Un design coloré et une puce A18 Pro

Selon plusieurs rumeurs récentes, Apple travaillerait depuis plusieurs mois sur cet ordinateur. L’analyste Ming-Chi Kuo a révélé en juin que la machine disposerait d’un écran de 13 pouces et embarquerait une puce A18 Pro, la même que celle de l’iPhone 16 Pro, au lieu d’une puce de la gamme Mac.

Kuo a également évoqué un design coloré inspiré de l’iMac, avec des finitions argent, bleu, rose et jaune.

Une nouvelle gamme parallèle

Ce MacBook économique ne viendrait remplacer aucun modèle existant, mais serait vendu aux côtés des MacBook Air et MacBook Pro équipés de puces M5, dont le lancement est prévu début 2026.