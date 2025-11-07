Apple lance une version web de l’App Store

Apple a lancé une nouvelle version de l’App Store accessible depuis le web, permettant aux utilisateurs de parcourir et rechercher des applications disponibles sur l’ensemble de ses plateformes.

Une interface repensée pour le web

Le site mis à jour apps.apple.com propose désormais un menu déroulant dédié à chaque plateforme. On y retrouve également la rubrique Today, avec des recommandations d’applications et de jeux, des catégories variées et une sélection Apple Arcade.

Une barre de recherche permet de trouver une application spécifique, et en cliquant sur View, l’utilisateur accède à une fiche complète avec captures d’écran et description, le tout optimisé pour une navigation web. Le design s’inspire directement de celui de l’App Store sur les appareils Apple, mais avec une interface plus fluide et conviviale pour le web.

Une meilleure intégration et de nouvelles options de partage

Les applications recherchées sur le web peuvent être partagées via un lien, ou ouvertes directement dans l’App Store si celui-ci est installé sur l’appareil.

Avant cette refonte, Apple proposait bien des pages individuelles pour chaque application, mais aucun site centralisé ne permettait de découvrir du contenu ou d’explorer le catalogue complet. Cette nouvelle version comble donc une lacune majeure dans l’écosystème Apple.