L’application Amazon Music intègre désormais Alexa+ sur iOS et Android, permettant aux utilisateurs de naviguer dans le vaste catalogue musical d’Amazon via une conversation naturelle et intuitive.

Une expérience musicale plus intelligente et plus naturelle

Amazon a annoncé qu’Alexa+, son assistant vocal amélioré par l’IA, est désormais disponible en version bêta pour les membres du programme Alexa+ Early Access, sur toutes les formules d’abonnement à Amazon Music.

L’assistant introduit de nouvelles façons de découvrir, d’organiser et d’interagir avec la musique grâce à des échanges naturels, plutôt que de simples commandes vocales. Selon Amazon, Alexa+ permet de parler musique comme avec “un ami connaisseur”, en évoquant les genres, les influences ou encore le sens des paroles.

Une nouvelle interface et des commandes plus précises

La fonctionnalité se matérialise par un nouveau bouton “a” situé dans le coin inférieur droit de l’interface Amazon Music. En l’activant, les utilisateurs peuvent poser des questions générales ou très spécifiques à Alexa+.

Par exemple :

« Quelle chanson passe dans le générique d’ouverture des Sopranos ? »

« Quelle chanson contient les paroles ‘Catch me or I’ll go Houdini’ ? »

L’assistant peut également créer des playlists personnalisées selon des requêtes complexes, comme « Crée une playlist pour conduire sur la Pacific Coast Highway au coucher du soleil » ou encore « Fais une playlist relaxante pour mon chien avec des morceaux R&B apaisants ».

Un assistant dopé à l’IA pour explorer la musique autrement

Au-delà de la simple reconnaissance de morceaux, Alexa+ peut expliquer la signification des paroles, explorer les discographies d’artistes, identifier les samples ou retracer l’évolution d’un genre musical à travers les décennies.

D’après Amazon, les utilisateurs d’Alexa+ explorent trois fois plus de musique et écoutent près de 70 % de morceaux supplémentaires que ceux utilisant la version classique d’Alexa.

Une disponibilité élargie après la bêta

Initialement annoncée début 2025, Alexa+ pourra bientôt répondre à des requêtes personnalisées, gérer des routines, résumer des sujets et comprendre le contexte d’une conversation prolongée.

Une fois la bêta terminée, Alexa+ sera incluse sans frais supplémentaires pour les membres Amazon Prime, tandis que les non-abonnés pourront y accéder via un abonnement mensuel à 19,99 dollars.

Cette intégration marque l’une des premières incursions majeures de l’IA générative dans un service de streaming musical grand public.