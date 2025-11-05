iOS 26.1 : opacité du Liquid Glass, slide to stop d’alarmes, plus de langues pour Apple Intelligence

Apple a publié hier iOS 26.1, la première mise à jour majeure du système d’exploitation iOS 26 lancé en septembre. Cette version arrive un peu plus d’un mois après la sortie initiale d’iOS 26 et est compatible avec les iPhone 11 et modèles ultérieurs, ainsi qu’avec le iPhone SE de deuxième génération.

Une mise à jour disponible dès maintenant

Le nouveau logiciel peut être téléchargé en mode OTA (over the air) en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Les principales nouveautés d’iOS 26.1

La mise à jour ajoute un nouveau réglage pour Liquid Glass, permettant d’augmenter l’opacité pour les utilisateurs qui préfèrent moins de transparence dans l’interface.

Les alarmes et minuteries nécessitent désormais un geste de glissement pour les arrêter, ce qui évite les arrêts accidentels. De plus, il est enfin possible de désactiver le raccourci de l’appareil photo sur l’écran verrouillé.

Apple Intelligence et AirPods Live Translation prennent désormais en charge de nouvelles langues, tandis que de légères modifications ont été apportées aux applications Réglages, Musique, TV, Téléphone, Forme, Photos et Safari.

Détails des nouveautés selon Apple

Cette mise à jour inclut les fonctionnalités et améliorations suivantes :

Réglage Liquid Glass avec un mode clair par défaut ou un mode teinté pour augmenter l’opacité du matériau dans les applications et les notifications sur l’écran verrouillé.

avec un ou un pour augmenter l’opacité du matériau dans les applications et les notifications sur l’écran verrouillé. Traduction en direct avec les AirPods désormais disponible en chinois (simplifié et traditionnel) , japonais , coréen et italien .

désormais disponible en , , et . Geste de balayage dans Apple Music pour passer à la piste suivante ou précédente.

pour passer à la piste suivante ou précédente. Prise en charge d’AutoMix via AirPlay dans Apple Music.

dans Apple Music. Contrôle du gain disponible pour les micros USB externes lors d’un enregistrement local.

disponible pour les lors d’un enregistrement local. Enregistrement local désormais sauvegardable dans un emplacement spécifique .

désormais sauvegardable dans un . Enregistrement manuel des séances d’entraînement directement depuis l’application Forme .

directement depuis l’application . Nouvelle option appareil photo pour activer ou désactiver le balayage depuis l’écran verrouillé .

pour activer ou désactiver le . Amélioration de la qualité audio de FaceTime dans les conditions de faible bande passante.

dans les conditions de faible bande passante. Activation par défaut des filtres de sécurité et du contrôle du contenu web pour limiter l’accès aux sites pour adultes sur les comptes enfants de 13 à 17 ans (variable selon la région).

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ni sur tous les modèles d’iPhone.