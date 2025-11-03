Withings U-Scan : l’analyseur d’urine connecté à l’iPhone à installer dans ses toilettes

Le U-Scan de Withings, le capteur de santé à monter sur les toilettes présenté pour la première fois au CES 2023, est désormais disponible aux États-Unis et en Europe après deux ans de retard. Ce dispositif compact analyse automatiquement les échantillons d’urine, dans le cadre des efforts de Withings pour intégrer le suivi de santé passif au quotidien.

Deux cartouches interchangeables pour le suivi de santé

La version commerciale du U-Scan est livrée avec deux cartouches de test interchangeables : Nutrio et Calci.

Nutrio surveille les indicateurs de nutrition et d’hydratation, notamment les cétones , la vitamine C , le pH et les niveaux d’hydratation .

surveille les indicateurs de nutrition et d’hydratation, notamment les , la , le et les . Calci suit les taux de calcium susceptibles de contribuer à la formation de calculs rénaux.

Chaque cartouche offre environ 22 tests sur trois mois et peut être remplacée directement depuis l’application Withings Health Mate.

Des formules d’abonnement et un positionnement bien-être

Le U-Scan est proposé en deux formules. Le pack Proactive coûte 349,95 $ aux États-Unis et comprend le lecteur, la station de charge et une cartouche. Le pack Intensive, à 429,95 $, inclut deux cartouches pour un total de 44 tests. Les cartouches de remplacement sont vendues 99,95 $ l’unité ou 179,95 $ la paire, avec possibilité de livraison automatique via un abonnement Withings Plus.

Depuis son annonce initiale, Withings a changé la manière dont il positionne le produit : le U-Scan est désormais classé comme produit de bien-être. Cette approche lui permet d’éviter les longues procédures d’approbation de la FDA, en se concentrant sur le suivi général de la santé et du mode de vie plutôt que sur l’usage diagnostique.

D’autres cartouches à venir

La cartouche Cycle Sync, initialement prévue pour le suivi menstruel et de l’ovulation, est toujours retardée. Withings affirme qu’elle sera commercialisée ultérieurement.

Un nouveau pas vers la santé connectée

Le lancement du U-Scan intervient peu après celui du Dekoda de Kohler, un autre dispositif connecté à l’iPhone, conçu pour surveiller la santé intestinale et l’hydratation en analysant les selles grâce à des capteurs installés sur la cuvette. Avec le U-Scan, les utilisateurs peuvent désormais suivre à la fois leur urine et leurs selles, directement depuis leurs toilettes.