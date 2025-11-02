iOS 26.1 réintroduit cette fonctionnalité de 2007 sous une nouvelle forme

La prochaine mise à jour iOS 26.1 apporte un petit changement bienvenu aux iPhone, qui pourrait éviter d’arriver en retard à vos rendez-vous.

Un nouveau geste pour arrêter les alarmes

Désormais, lorsqu’une alarme se déclenche dans l’app Horloge, un nouveau contrôle “glisser pour arrêter” apparaît à l’écran pour désactiver l’alarme. Sur les précédentes versions d’iOS 26, un grand bouton “Arrêter” s’affichait, qu’il était facile d’appuyer par erreur.

Ce nouveau geste de glissement rappelle le célèbre “glisser pour déverrouiller” présent sur l’écran de verrouillage de l’iPhone entre 2007 et 2016.

Une sortie imminente

Étant donné que la version Release Candidate d’iOS 26.1 a été diffusée plus tôt cette semaine, Apple devrait publier la mise à jour dès la semaine prochaine, probablement lundi ou mardi.