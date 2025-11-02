Apple va étendre l’OLED à l’iPad mini, l’iPad Air et aux MacBook

Apple développe actuellement des versions de l’iPad mini, de l’iPad Air, du MacBook Pro et du MacBook Air équipées d’écrans OLED, selon Bloomberg. L’entreprise utilise déjà cette technologie sur l’iPad Pro et prévoit de l’étendre à d’autres appareils dans les mois et années à venir.

L’iPad mini prévu pour 2026

L’iPad mini devrait adopter un écran OLED dès 2026, et pourrait également bénéficier d’une meilleure résistance à l’eau.

L’iPad Air devra attendre

Apple ne prévoit pas d’intégrer la technologie OLED à l’iPad Air dès 2026. Le modèle attendu au printemps prochain continuera donc d’utiliser un écran LCD. L’OLED arrivera plus tard sur la gamme, mais probablement pas avant 2027.

À terme, Apple devrait proposer les iPad Pro, iPad Air et iPad mini avec des écrans OLED, mais il n’existe aucun projet d’en équiper l’iPad d’entrée de gamme.

Les MacBook suivront

Le MacBook Pro sera mis à jour avec un écran OLED lors de sa prochaine refonte, peut-être dès 2026. Une fois cette étape franchie, Apple prévoit d’introduire la même technologie sur le MacBook Air.

Apple a déjà commencé les travaux préliminaires sur un MacBook Air OLED, mais aucun lancement n’est attendu avant 2028 au plus tôt. Le modèle prévu pour le printemps 2026 continuera, lui, d’utiliser un écran LCD.