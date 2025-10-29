Le CA des services d’Apple devrait dépasser les 100 milliards de dollars pour la première fois

L’activité services d’Apple devrait franchir pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars de revenus annuels cette année, selon The Financial Times.

Une croissance soutenue des revenus

D’après les estimations d’analystes relayées par Visible Alpha, la division services d’Apple aurait généré 108,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les douze derniers mois, soit une hausse d’environ 13 % par rapport à l’année précédente.

Si ces chiffres se confirment lors de la publication des résultats du quatrième trimestre fiscal cette semaine, la division services d’Apple pèserait davantage que les ventes annuelles totales de Disney ou de Tesla.

Toujours selon JPMorgan, les services pourraient représenter jusqu’à 25 % des revenus d’Apple, mais près de 50 % de ses bénéfices, grâce à leurs marges nettement plus élevées.

Une activité alimentée par l’écosystème Apple

La branche services regroupe les revenus issus de l’App Store, d’iCloud, d’Apple Music, d’Apple TV+, d’Apple Arcade, d’AppleCare et d’Apple Pay. Elle bénéficie également de l’accord pluriannuel avec Google, qui verse plusieurs milliards de dollars pour rester le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple.

Des revenus records malgré la pression réglementaire

Malgré cette performance, The Financial Times souligne que la division services d’Apple fait face à une pression croissante sur le plan juridique et réglementaire, notamment à cause d’une procédure antitrust du Département de la Justice américaine et des nouvelles règles européennes susceptibles de réduire les commissions de 30 % prélevées sur les achats numériques via l’App Store.

Une part croissante dans les revenus du groupe

Les analystes s’attendent à ce que les services continuent de représenter une part de plus en plus importante du chiffre d’affaires global d’Apple dans les prochaines années. Cette croissance serait portée, entre autres, par l’expansion d’Apple dans les contenus sportifs en direct, comme en témoigne son contrat de 700 millions de dollars pour la diffusion de la Formule 1 aux États-Unis.

Selon les projections de Visible Alpha, les services pourraient dépasser 30 % du chiffre d’affaires total d’Apple d’ici la fin de la décennie, avec des ventes susceptibles d’atteindre 175 milliards de dollars. À titre de comparaison, l’iPhone représenterait encore environ la moitié des 415 milliards de dollars estimés pour l’exercice 2025, avec une croissance attendue de 4 % des ventes de smartphones.