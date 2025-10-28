L’iPhone 17e pourrait intégrer une Dynamic Island

Le prochain iPhone 17e d’Apple pourrait être équipé de la Dynamic Island, selon une fuite partagée par une source bien connue sur la toile.

Une évolution empruntée aux modèles premium

Le leaker Digital Chat Station a partagé l’information sur Weibo dans les commentaires d’un post évoquant le projet d’Apple d’intégrer un objectif à ouverture variable sur les futurs modèles iPhone 18 Pro.

La Dynamic Island est une zone interactive en forme de pilule située en haut de l’écran, affichant les activités en cours tout en intégrant la caméra et les capteurs frontaux. Introduite avec les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max à la place de l’encoche, elle a ensuite été étendue aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Jusqu’à présent, aucun iPhone d’entrée de gamme n’en a bénéficié.

Un écran 60 Hz conservé

Le leaker précise que malgré la présence de la Dynamic Island, l’iPhone 17e conserverait un écran OLED 60 Hz. Cela signifierait que l’appareil utiliserait le même panneau que les iPhone 15 et iPhone 16 de 6,1 pouces, ce qui semble cohérent avec la stratégie d’Apple consistant à réutiliser des technologies légèrement plus anciennes sur ses modèles les plus abordables.

Une sortie prévue pour 2026

Toujours selon Digital Chat Station, l’iPhone 17e serait lancé dans la première moitié de 2026, probablement environ un an après la sortie de l’iPhone 16e, survenue en février. L’appareil devrait être équipé de la puce A19, avec peu d’autres améliorations majeures attendues.