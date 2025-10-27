L’iPhone 18 pourrait embarquer 50% de RAM en plus

Selon le média coréen The Bell, Apple prévoirait d’augmenter considérablement la mémoire vive de son futur iPhone 18, avec une hausse de 50 % par rapport à la génération actuelle. Cette évolution marquerait une nouvelle étape dans la stratégie de la marque visant à renforcer la puissance de ses appareils pour répondre aux besoins croissants de l’intelligence artificielle embarquée.

Une hausse de la mémoire pour tous les modèles

Avec la gamme actuelle, composée de l’iPhone Air, de l’iPhone 17 Pro et du 17 Pro Max, Apple a déjà franchi un cap en intégrant 12 Go de RAM, soit 4 Go de plus que les modèles précédents. Ce bond en performance est principalement motivé par les exigences du traitement local des données liées à l’IA, une priorité stratégique pour la firme de Cupertino.

L’iPhone 17 standard reste le seul modèle équipé de 8 Go de mémoire, mais cela pourrait bientôt changer. D’après les informations de The Bell, Apple chercherait à uniformiser la mémoire sur l’ensemble de la gamme iPhone 18, afin de garantir des performances identiques sur tous les modèles.

Une collaboration renforcée avec Samsung

Pour concrétiser ce changement, Apple aurait demandé à Samsung d’augmenter sa production de puces LPDDR5X, un type de mémoire vive à la fois rapide et économe en énergie. Ces modules, lancés en 2024, ne sont disponibles qu’en configurations de 12 Go et 16 Go, ce qui rend un futur iPhone équipé de seulement 8 Go de RAM très improbable.

Apple aurait également engagé des discussions avec SK Hynix et Micron afin de sécuriser un approvisionnement suffisant en mémoire DRAM mobile, un composant clé pour ses futurs appareils. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de forte demande mondiale pour les composants destinés à l’intelligence artificielle et à la réalité augmentée.

Une préparation pour l’ère de l’IA sur iPhone

Cette augmentation de mémoire s’explique par l’intégration toujours plus poussée d’Apple Intelligence dans l’écosystème iOS. Les nouvelles fonctionnalités génératives, comme la rédaction assistée, la reconnaissance contextuelle ou la création d’images locales, nécessitent davantage de ressources matérielles pour fonctionner sans dépendre du cloud.

Avec 12 à 16 Go de RAM, les futurs iPhone pourraient ainsi gérer ces traitements complexes directement sur l’appareil, garantissant une meilleure réactivité et une confidentialité renforcée, deux piliers de la stratégie d’Apple.

Un calendrier de lancement déjà dessiné

Selon The Bell, Apple prévoirait de dévoiler l’iPhone Air 2, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et son premier iPhone pliable à l’automne 2026. Les iPhone 18 et iPhone 18e, plus abordables, arriveraient ensuite au premier semestre 2027.

Avec cette montée en puissance de la mémoire vive, toute la gamme iPhone pourrait franchir un nouveau cap en matière de performances et d’intelligence embarquée, consolidant encore un peu plus la position d’Apple sur le marché des smartphones premium.