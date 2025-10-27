La fin de Windows 10 dope les ventes de Mac

La fin du support de Windows 10, prévue pour octobre 2025, entraîne la plus vaste vague de renouvellement de PC depuis des années. Selon un rapport de Counterpoint Research, cette transition profite pleinement à Apple, qui enregistre une forte hausse des ventes de Mac à l’échelle mondiale.

Alors que les entreprises et les particuliers se préparent à migrer vers de nouveaux systèmes, la marque à la pomme s’impose comme l’un des principaux bénéficiaires de ce cycle de remplacement accéléré.

Une transition forcée qui stimule le marché

D’après les estimations de Counterpoint Research, près de 40 % des ordinateurs dans le monde utilisent encore Windows 10 à l’approche de la date limite de support. Ce chiffre colossal pousse les organisations à anticiper leurs renouvellements de flotte, aussi bien dans le secteur professionnel que grand public.

Ce mouvement massif profite à l’ensemble du marché, mais Apple se démarque par une croissance particulièrement dynamique. Les ventes mondiales de Mac ont progressé de 14,9 % sur un an au troisième trimestre 2025, stimulées par le succès des nouveaux MacBook équipés de puces Apple Silicon et par l’adoption croissante des Mac en entreprise.

Apple séduit de plus en plus les entreprises

Longtemps considéré comme un acteur marginal dans le monde professionnel, le Mac s’impose désormais comme une alternative sérieuse aux PC Windows. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer macOS dans leurs environnements de travail hybrides, notamment pour ses performances, sa sécurité et sa facilité de maintenance.

Selon Counterpoint, la fin du support de Windows 10 agit comme un accélérateur de cette transition. De nombreux responsables informatiques profitent de cette échéance pour diversifier leur parc et introduire des appareils Apple, en particulier dans les équipes créatives ou techniques.

« L’écosystème Apple est désormais perçu comme un atout stratégique, et non plus comme une exception coûteuse », explique un analyste du cabinet.

Lenovo reste leader, mais Apple gagne du terrain

Si Apple progresse fortement, Lenovo conserve sa place de premier constructeur mondial avec la plus forte croissance annuelle, atteignant 17,4 %. Asus suit de près avec 14,1 %, tandis que HP affiche une hausse plus modérée de 10,3 %, portée par ses ventes dans le segment commercial.

Dell, en revanche, est le seul grand acteur à enregistrer un léger recul de 0,9 % sur un an. Au total, Counterpoint Research indique que les cinq premiers constructeurs contrôlent près de 75 % du marché mondial, laissant peu de place aux marques plus petites, dont les ventes stagnent ou déclinent.

L’intelligence artificielle, le prochain moteur de croissance

Parallèlement à cette transition logicielle, les fabricants misent sur l’intégration de processeurs dédiés à l’intelligence artificielle, les Neural Processing Units (NPU). Ces composants permettent d’exécuter localement certaines tâches d’IA, comme la transcription audio ou la génération d’images.

Même si ces fonctionnalités ne constituent pas encore un argument décisif pour le grand public, elles commencent à séduire les acheteurs professionnels. Les entreprises anticipent déjà l’arrivée de nouveaux flux de travail basés sur l’IA, et cherchent à investir dans du matériel compatible pour prolonger la durée de vie de leurs équipements.

Counterpoint souligne que cette tendance pourrait devenir un levier majeur pour les ventes de PC et de Mac dans les prochaines années, à mesure que les usages liés à l’intelligence artificielle se démocratisent.

Ainsi, la fin de Windows 10 agit comme un catalyseur inédit pour le marché des ordinateurs personnels, et Apple semble parfaitement positionnée pour en tirer parti, portée par la puissance de ses puces maison et l’attractivité croissante de son écosystème.