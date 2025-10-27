iFixit démonte le MacBook Pro M5

Le site de réparation iFixit a procédé au démontage du nouveau MacBook Pro M5 qu’Apple a lancé mercredi.

Peu de changements, mais quelques ajustements notables

Sans surprise, les différences sont minimes puisque les seules nouveautés concernent la puce M5 et un SSD plus rapide. Cependant, iFixit a observé quelques ajustements subtils liés à la réparabilité.

Le boîtier du MacBook Pro est toujours fixé avec des vis P5, et le remplacement de la batterie reste plus complexe qu’il ne devrait l’être, car Apple ne vend la batterie qu’avec le châssis principal, incluant également le clavier.

Pour accéder au ventilateur, aux ports et aux autres composants internes, il faut retirer la carte mère, et iFixit précise que presque chaque composant du MacBook Pro doit être démonté pour remplacer la batterie si l’on suit les instructions officielles d’Apple.

Une petite amélioration pour la batterie

Point positif : iFixit a remarqué que le trackpad n’a plus besoin d’être retiré pour accéder aux languettes de retrait des cellules centrales de la batterie, un petit changement pratique.

Le MacBook Pro M5 est équipé d’une nouvelle batterie de 72,6 Wh, légèrement plus grande que celle du MacBook Pro M4 (72,4 Wh). Ce détail est étonnant, puisque la page des spécifications d’Apple indique encore une batterie de 72,4 Wh.

Un score de réparabilité toujours faible

Étant donné le peu d’évolutions concernant la réparabilité, iFixit a attribué au MacBook Pro M5 un score de réparabilité de 4 sur 10.