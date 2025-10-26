Les puces A20 et A20 Pro (2 nm) attendues sur ces modèles d’iPhone

Il y aura deux versions de la puce A20 pour la gamme iPhone 18, selon la dernière rumeur partagée sur le réseau social chinois Weibo.

Deux puces A20 fabriquées en 2 nm par TSMC

D’après le compte Mobile Phone Chip Expert sur Weibo, souvent bien informé sur les plans de production d’Apple, la marque prévoirait de lancer les puces A20 et A20 Pro, toutes deux fabriquées avec le nouveau procédé 2 nm de TSMC.

Selon la publication, l’iPhone 18 standard serait équipé de la puce A20, tandis que les modèles iPhone 18 Pro et le futur iPhone pliable d’Apple utiliseraient la puce A20 Pro. En revanche, la rumeur ne précise pas quelle puce serait intégrée dans un éventuel iPhone 18e ou iPhone Air de seconde génération.

Une transition logique dans la gamme iPhone

Apple suit une évolution régulière dans sa nomenclature de processeurs, avec les générations A18 / A18 Pro puis A19 / A19 Pro. Ce passage à A20 et A20 Pro s’inscrirait donc dans la continuité, tout en marquant une étape technologique importante.

Les A20 et A20 Pro seraient en effet les premières puces iPhone gravées en 2 nm, alors que les A17 Pro à A19 Pro utilisaient encore la technologie 3 nm. Cette avancée devrait offrir des gains significatifs en performances et en efficacité énergétique, plus marqués que d’habitude d’une génération à l’autre.

Une nouvelle architecture avec mémoire intégrée

Selon une rumeur précédente, certaines versions de la puce A20 pourraient intégrer la RAM directement sur la même plaquette que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu d’être placée à côté via un interposeur en silicium.

Cette nouvelle conception permettrait de réduire la taille des puces tout en améliorant leur efficacité énergétique, une première pour Apple sur iPhone.

Un calendrier de lancement étalé sur deux périodes

Apple devrait répartir les lancements d’iPhone à partir de l’année prochaine. Les modèles suivants sont attendus pour septembre 2026 :

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold

On ignore encore si un iPhone Air de seconde génération sera présenté, mais s’il existe, il devrait également arriver en septembre 2026. Les modèles suivants arriveraient ensuite vers mars 2027 :

iPhone 18e

iPhone 18

Si ce calendrier se confirme, la puce A20 Pro serait annoncée dès 2026, tandis que la puce A20 standard suivrait au premier trimestre 2027.