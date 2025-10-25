Le plan d’Apple pour lancer trois nouveaux designs d’iPhone révélé

Apple prévoirait de lancer un nouveau type d’iPhone chaque année pour les prochaines années, selon une source basée en Asie.

Un iPhone pliable attendu dès 2026

Les informations détaillées ont été publiées par le compte yeux1122 sur la plateforme coréenne Naver, citant des entreprises locales spécialisées dans l’analyse de tendances et de composants. Selon ce rapport, Apple lancerait en 2026 son premier iPhone pliable, au format “livre”, similaire au Samsung Galaxy Z Fold. L’appareil utiliserait un écran OLED flexible LTPO+ pouvant se déplier jusqu’à atteindre la taille approximative d’un iPad mini.

Pour réduire la pliure visible au centre de l’écran, Apple emploierait une structure interne en verre et ajouterait un filtre de couleur intégré à une couche d’encapsulation, combiné à un module polariseur circulaire, afin d’améliorer la pureté des couleurs et la transmission de la lumière. Ce modèle pourrait également introduire les premières versions de Face ID et de caméra frontale intégrées sous l’écran. Apple souhaiterait fusionner l’expérience d’un iPad et d’un iPhone tout en mettant en avant l’innovation technologique.

Un iPhone spécial pour les 20 ans en 2027

En 2027, Apple lancerait un iPhone anniversaire marquant les 20 ans du produit, avec un écran sans aucune bordure visible. L’appareil adopterait une forme plate et rectangulaire, avec un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, entourant entièrement la façade.

Apple utiliserait une couche de diffusion de lumière en forme de cratère pour uniformiser la luminosité sur toute la surface. Ce modèle introduirait la technologie Under-Display Integrated Recognition, intégrant Face ID, la caméra frontale et les capteurs directement sous la dalle, les rendant quasiment invisibles. L’objectif serait de créer une icône visuelle du design Apple, un modèle marquant une étape symbolique dans l’histoire de l’iPhone.

Un iPhone à clapet pour 2028

En 2028, Apple dévoilerait un iPhone pliable à clapet vertical, au design compact et léger. Le pli serait adouci par des courbes sur les quatre bords autour de la charnière, rendant la pliure presque imperceptible à l’œil comme au toucher.

L’écran externe afficherait des notifications, raccourcis IA et informations rapides. Apple prévoirait d’utiliser un affichage à couche cathodique organique transparente (Clear Organic Cathode) combiné à une structure Color Filter-On-Encapsulation, afin d’obtenir des couleurs plus nettes et une meilleure transparence, laissant passer la lumière de façon plus efficace. Ce modèle serait conçu comme un appareil de luxe léger et orienté mode, susceptible de séduire particulièrement un public féminin.

Une stratégie de renouvellement annuel des designs

Avec le lancement de l’iPhone Air cette année, Apple semble vouloir dynamiser sa gamme avec au moins quatre années consécutives de nouveaux designs. Une rumeur publiée en mai par le leaker de Weibo Instant Digital allait dans le même sens, affirmant qu’Apple préparerait d’importantes évolutions matérielles d’iPhone pour les trois prochaines générations.

Le compte yeux1122 s’est déjà illustré par des informations précises sur les coloris de l’iPhone 17 et de l’iPhone Air, la batterie et le design de l’iPhone Air, ainsi que sur l’architecture interne de l’iPhone 17 Pro Max.