L’iPad pliable de 18 pouces reporté à 2029, à un prix atteignant 3 900 dollars ?

Le futur iPad pliable grand format d’Apple connaîtrait des retards de développement, selon Bloomberg.

La firme prévoyait initialement un lancement en 2028, mais des problèmes liés au poids et à la technologie d’affichage pourraient repousser sa sortie jusqu’en 2029.

Un appareil entre l’iPad et le Mac

Plusieurs rumeurs affirment qu’Apple travaille sur un grand appareil pliable, même si les sources divergent sur son positionnement entre l’iPad et le Mac.

L’appareil serait doté d’un écran de 18 pouces fourni par Samsung, Apple concentrant ses efforts sur la réduction de la pliure de l’écran.

Un prix pouvant tripler celui de l’iPad Pro

Le coût élevé de l’écran OLED pliable ferait grimper considérablement le prix de cet iPad.

Selon les estimations, l’appareil pourrait coûter jusqu’à trois fois le prix du modèle 13 pouces de l’iPad Pro, vendu 1 299 dollars.

Ainsi, le prix du futur iPad pliable pourrait atteindre environ 3 900 dollars, si le coût des composants ne baisse pas d’ici là.

Un design inspiré du Mac et de la Huawei MateBook Fold

Lorsqu’il est fermé, le prototype ressemble à un Mac, avec une coque en aluminium et aucun écran extérieur.

Une fois ouvert, il affiche une taille similaire à celle d’un MacBook Air de 13 pouces, mais sans clavier physique.

En raison de son grand écran et de sa structure en aluminium, le poids des prototypes atteindrait environ 1,6 kg, soit bien plus lourd que les modèles actuels d’iPad Pro.

D’après Bloomberg, le design du futur iPad pliable serait proche de celui du Huawei MateBook Fold, une tablette pliable de 18 pouces vendue 3 400 dollars.

Un iPhone pliable prévu avant l’iPad

Toujours selon Bloomberg, le premier appareil pliable d’Apple pourrait être un iPhone, prévu dès l’an prochain.

Plusieurs rumeurs suggèrent qu’il serait intégré à la gamme iPhone 18, bien que certaines informations récentes évoquent, là aussi, un possible report.