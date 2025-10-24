Le nouvel iPad Pro possède ces 6 améliorations en plus de la puce M5

Si la nouvelle puce M5 est la star de la dernière génération d’iPad Pro, Apple a apporté plusieurs autres améliorations majeures, parmi lesquelles de nouvelles puces N1 et C1X, des vitesses de stockage accrues et une meilleure connectivité.

Des performances nettement supérieures

D’après les résultats de Geekbench 6, la puce M5 offre jusqu’à 20 % de performances CPU en plus et jusqu’à 40 % de performances GPU supplémentaires par rapport au modèle M4.

Les versions 256 Go et 512 Go disposent d’un CPU à 9 cœurs, tandis que les modèles 1 To et 2 To bénéficient d’un CPU complet à 10 cœurs.

Six améliorations clés au-delà de la puce M5

Mémoire vive augmentée : les modèles 256 Go et 512 Go intègrent désormais 12 Go de RAM, contre 8 Go auparavant. Les configurations 1 To et 2 To conservent 16 Go de RAM. Nouvelle puce N1 pour la connectivité sans fil : elle prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, bien que limitée à une bande passante de 160 MHz (au lieu des 320 MHz maximum du standard). Apple précise que la N1 améliore la stabilité et la fiabilité d’AirDrop et du Partage de connexion personnelle. Puce C1X pour les modèles cellulaires : ce modem Apple personnalisé permet d’atteindre jusqu’à 50 % de vitesse en plus sur les données mobiles, tout en étant plus économe en énergie. Stockage deux fois plus rapide : Apple indique que le nouvel iPad Pro offre jusqu’à 2× plus de vitesse de lecture et d’écriture que la génération précédente. Support des écrans externes à 120 Hz avec Adaptive Sync : le taux de rafraîchissement adaptatif améliore la fluidité du défilement et des jeux, tout en réduisant la latence. Charge rapide améliorée : Apple annonce que l’iPad Pro 11 pouces peut atteindre 50 % de batterie en 30 minutes, et le modèle 13 pouces en environ 35 minutes, avec un adaptateur de puissance compatible.

Un écran encore plus précis pour les environnements sombres

Les spécifications techniques indiquent que le nouvel iPad Pro peut descendre jusqu’à une luminosité minimale d’un seul nit, idéale pour une utilisation dans un environnement sombre, comme une chambre la nuit.

Apple n’avait jamais mentionné cette capacité pour les modèles précédents. Les nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces sont arrivés en magasin ce mercredi.