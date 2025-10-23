Un MacBook Pro avec écran OLED tactile attendu dès 2026

Apple travaillerait sur une nouvelle version du MacBook Pro équipée d’un écran OLED, d’une caméra intégrée dans un poinçon et d’une fonction tactile, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman. Ce nouveau MacBook Pro pourrait être lancé entre la fin 2026 et le début 2027.

Un design repensé pour la première fois depuis 2021

Le MacBook Pro n’a pas été redessiné depuis l’arrivée des modèles M1 Pro et M1 Max en 2021, mais cela devrait changer avec cette future génération OLED.

En plus d’un écran plus avancé, le nouvel ordinateur adopterait une caméra en poinçon sans encoche, un design plus fin et plus léger, ainsi qu’une charnière renforcée. L’écran serait également conçu pour rester stable lorsqu’il est touché, afin d’assurer une utilisation fluide du tactile.

Un MacBook tactile sans renoncer au clavier ni au trackpad

Même si Apple prévoit d’ajouter un écran tactile, le MacBook Pro conservera son clavier et son trackpad traditionnels, les gestes tactiles venant simplement compléter les fonctions existantes.

Des performances boostées par la future puce M6

Les modèles OLED et tactiles du MacBook Pro 2026/2027 devraient embarquer les puces Apple Silicon M6, la prochaine génération de processeurs de la marque.

Apple vient tout juste de présenter la puce M5, et les versions M5 Pro et M5 Max ne sont pas attendues avant début 2026. Cela rend très probable une sortie des variantes M6 en 2027.

Avec ces nouvelles technologies, le futur MacBook Pro devrait être plus onéreux que les modèles actuels, dont le prix démarre à 1 999 dollars pour la version 14 pouces et 2 499 dollars pour la version 16 pouces.

Apple veut tester le tactile sur les MacBook Pro

Apple prévoit de tester la technologie tactile exclusivement sur la gamme MacBook Pro avant de l’étendre à d’autres Mac. La marque souhaite observer la réaction des utilisateurs avant d’aller plus loin.

Le dernier essai d’Apple en matière de fonctionnalité tactile sur Mac n’avait pas convaincu : la Touch Bar, introduite en 2016, avait reçu un accueil mitigé, et Apple l’a progressivement abandonnée à partir de 2021.

Une décision inspirée par les usages de l’iPad

Les rumeurs autour d’un Mac à écran tactile ont refait surface plus tôt cette année, lorsque l’analyste Ming-Chi Kuo a affirmé qu’Apple intégrerait une technologie tactile “on-cell” à son futur MacBook Pro OLED.

Selon lui, Apple aurait pris cette décision après avoir observé sur le long terme le comportement des utilisateurs d’iPad, constatant que les commandes tactiles pouvaient améliorer la productivité et l’expérience utilisateur dans certains cas précis.