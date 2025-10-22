Apple reste la marque la plus valorisée au monde en 2025

Apple conserve sa place de marque la plus précieuse au monde pour la treizième année consécutive, selon le classement Best Global Brands 2025 publié par Interbrand. La firme californienne affiche une valeur de marque estimée à 470,9 milliards de dollars.

Un classement dominé par les géants de la tech

Le rapport annuel d’Interbrand évalue les 100 plus grandes entreprises mondiales selon trois critères : la performance financière, l’influence de la marque dans les décisions d’achat et sa compétitivité globale.

L’ensemble des 100 marques représente désormais une valeur cumulée de 3,6 billions de dollars, en hausse de 4,4 % sur un an.

Apple est entrée pour la première fois dans le Top 25 en 2008, avant d’atteindre la première place en 2013. Malgré une baisse de 4 % par rapport à l’année dernière, la marque à la pomme reste largement en tête devant Microsoft, qui affiche une progression de 10 % à 388,5 milliards de dollars.

Le podium est complété par Amazon (319,9 milliards), Google (317,1 milliards) et Samsung (90,5 milliards).

Nvidia crée la surprise, Instagram grimpe, Tesla chute

Le rapport souligne la progression spectaculaire de Nvidia, dont la valeur de marque a bondi de 116 % à 43,2 milliards de dollars. Le fabricant de puces d’intelligence artificielle passe ainsi de la 36e à la 15e place, enregistrant la plus forte croissance jamais observée dans l’histoire du classement Interbrand.

Instagram entre pour la première fois dans le Top 10, avec une hausse de 27 % de sa valorisation.

À l’inverse, Nike recule de la 14e à la 23e place après une chute de 26 %, tandis que Tesla perd 13 positions, se retrouvant 25e à la suite d’une baisse de 35 % de sa valeur de marque.