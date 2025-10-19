Les lunettes connectées d’Apple avec écran intégré pourraient proposer deux modes

Les lunettes connectées de deuxième génération d’Apple, équipées d’un écran intégré dans les verres, pourraient fonctionner selon deux modes distincts selon l’appareil auquel elles sont connectées.

Les lunettes IA Meta Oakley

Deux interfaces selon le type d’appareil connecté

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique qu’une future version des lunettes d’Apple pourrait exécuter une version complète de visionOS lorsqu’elles sont jumelées à un Mac, puis passer à une interface plus légère et adaptée au mobile lorsqu’elles sont connectées à un iPhone.

Ce double fonctionnement permettrait aux lunettes de s’adapter à différents usages : une expérience immersive et complète sur Mac, et une utilisation simplifiée et portable sur iPhone.

Une future concurrente des Meta Ray-Ban

Ces lunettes intelligentes viendraient rivaliser avec les Meta Ray-Ban, déjà disponibles avec un écran intégré dans les verres et commercialisées à partir de 799 dollars aux États-Unis.

Cependant, Gurman précise que la première génération des lunettes Apple ne disposera pas encore d’écran intégré.

Des fonctionnalités audio, photo et santé attendues

Selon Gurman, la première version des lunettes connectées d’Apple inclura des haut-parleurs intégrés pour la musique, des caméras pour la photo et la vidéo, ainsi que le contrôle vocal.

Apple envisagerait également d’ajouter des fonctions liées à la santé.

Gurman indique enfin qu’Apple pourrait annoncer la première génération dès 2026, pour un lancement prévu en 2027.