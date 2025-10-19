iPhone 18 : les fournisseurs se préparent déjà pour l’appareil photo

L’iPhone 18 commence déjà à provoquer d’importants changements dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, selon The Elec. Samsung Electronics augmente sa production de capteurs d’image, poussant l’un de ses principaux partenaires de test à investir plus de 120 millions de dollars dans de nouveaux équipements.

Un investissement massif pour soutenir la production

L’entreprise sud-coréenne Doosan Tesna, spécialisée dans les tests de semi-conducteurs après fabrication, a annoncé un investissement de 123 millions de dollars dans des systèmes de test fournis par Advantest (Japon), Semes (filiale de Samsung) et Japan Interaction.

Cette somme représente près de 22 % de ses actifs totaux, et les investissements seront réalisés entre 2026 et mars 2027.

Samsung revient dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple

Cet achat serait directement lié à la nouvelle ligne de production de capteurs d’image de Samsung à Austin, au Texas, qui devrait fournir des composants pour l’iPhone 18 en 2027.

Ce retour de Samsung dans la chaîne d’approvisionnement des capteurs photo d’Apple marque une première depuis près de dix ans et pourrait remettre en cause la domination de Sony, fournisseur quasi exclusif des capteurs photo des iPhone jusqu’à présent.

Apple chercherait à diversifier ses partenaires après les retards de livraison de Sony entre 2023 et 2024.

Des tests plus avancés et des exigences plus élevées

Doosan Tesna réalise des tests électriques sur les wafers après fabrication, une étape clé pour identifier les puces défectueuses avant l’assemblage et améliorer le rendement de production.

Plus de 90 % de son chiffre d’affaires provient des divisions Foundry et System LSI de Samsung.

La décision de passer des équipements Teradyne à ceux d’Advantest est également significative. Les systèmes d’Advantest sont couramment utilisés pour les puces haute performance comme les GPU, les mémoires et les processeurs IA, ce qui laisse penser que les futurs capteurs photo de Samsung pour Apple nécessiteront des processus de vérification plus avancés.

Une stratégie de production plus locale pour Apple

La nouvelle usine de Samsung à Austin s’inscrit dans la volonté d’Apple de réduire sa dépendance aux fournisseurs japonais et de développer sa production aux États-Unis.

Si les capteurs de Samsung répondent aux exigences de performance et de fiabilité d’Apple, le groupe sud-coréen pourrait devenir le deuxième grand fournisseur de capteurs photo de la marque à la pomme.

L’investissement de Doosan Tesna, représentant plus d’un cinquième de ses actifs, illustre à quel point la préparation des futurs iPhone influence déjà les investissements mondiaux dans les semi-conducteurs, plus d’un an avant le début de la production.