Apple TV+ rebaptisé simplement Apple TV

Dans son communiqué annonçant la sortie en streaming du film F1: The Movie le 12 décembre, Apple a discrètement révélé que son service Apple TV+ changeait de nom pour devenir simplement Apple TV.

Un nouveau nom et une nouvelle identité

Une ligne à la fin du communiqué indique : « Apple TV+ s’appelle désormais simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique ».

Pour le moment, le site d’Apple n’a pas encore été mis à jour, et les détails concernant cette nouvelle identité visuelle restent inconnus.

Le descriptif du service en bas du communiqué reflète cependant déjà ce changement de marque.

Apple TV, un service accessible partout

Apple TV est disponible via l’app Apple TV dans plus de 100 pays, sur plus d’un milliard d’écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, ainsi que sur les téléviseurs connectés de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL, et sur les appareils Roku, Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, PlayStation, Xbox, et sur tv.apple.com.

Le service est proposé à 12,99 dollars par mois, avec une période d’essai gratuite de sept jours pour les nouveaux abonnés.

Apple offre également trois mois gratuits pour tout achat et activation d’un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac.

Un changement qui pourrait prêter à confusion

Apple commercialise déjà un boîtier multimédia appelé Apple TV, ainsi qu’une application du même nom servant de plateforme centrale pour son service de streaming et d’autres contenus.

En choisissant d’appeler le service lui-même Apple TV, Apple risque donc de semer la confusion entre le matériel, l’application et le service de streaming.

Les raisons exactes de ce rebranding n’ont pas encore été précisées.