Apple prépare déjà de nouveaux AirPods Pro, des AirPods 5 et une puce H3

Après avoir lancé les AirPods Pro 3 le mois dernier, Apple serait déjà en train de développer la prochaine génération d’AirPods Pro, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les AirPods Pro 3 d’Apple

Une nouvelle version des AirPods Pro déjà en préparation

On ne sait pas encore si ce modèle sera baptisé AirPods Pro 4, ou simplement présenté comme une nouvelle version des AirPods Pro 3. Gurman reste prudent, évoquant seulement « une nouvelle version des écouteurs haut de gamme intra-auriculaires ».

Les AirPods Pro 2 avaient d’ailleurs été mis à jour un an après leur sortie, avec un boîtier de charge USB-C et quelques ajustements mineurs, sans changement de nom.

Des améliorations matérielles plus importantes à venir

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les prochains AirPods Pro bénéficieront en 2026 de mises à niveau matérielles plus significatives, dont au moins une caméra infrarouge miniature. Un leaker sur Weibo a ajouté que cette version pourrait constituer une variante haut de gamme des AirPods Pro 3, plutôt qu’un modèle totalement nouveau.

Cette approche rappellerait celle des AirPods 4, proposés en deux configurations, avec ou sans réduction active du bruit.

Une nouvelle puce H3 en développement

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman affirme qu’Apple travaille sur une nouvelle puce H3 dédiée à l’audio sans fil, offrant une meilleure qualité sonore et une latence réduite.

Il est probable que cette puce soit intégrée aux futurs AirPods Pro, même si Gurman ne précise ni le modèle exact, ni la date de lancement.

Les futurs AirPods 5 en deux versions

Apple développerait également deux déclinaisons d’AirPods 5, selon Gurman.

Les AirPods Pro 3 proposent déjà le suivi du rythme cardiaque pendant l’effort, mais cette fonctionnalité ne serait pas intégrée aux AirPods 5.

En revanche, Apple envisagerait d’ajouter de nouvelles fonctions de santé, notamment la détection de la température corporelle.

Des AirPods avec caméra à l’étude

Gurman confirme aussi qu’Apple envisage d’intégrer des caméras à certains modèles d’AirPods.

Kuo a précisé que des AirPods équipés de caméras infrarouges permettraient de reconnaître des gestes dans l’air et d’assurer une intégration plus poussée avec le Vision Pro.

Les AirPods Pro 3 et AirPods 4 utilisent actuellement la puce H2, introduite avec les AirPods Pro 2, tandis que les AirPods Max conservent encore la puce H1.

D’après Kuo, une nouvelle génération d’AirPods Max entrerait en production de masse en 2027.