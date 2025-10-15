Un producteur hollywoodien rachète NSO, la société israélienne derrière le spyware Pegasus

Le groupe israélien NSO, connu pour avoir développé le logiciel espion Pegasus, s’apprête à changer de propriétaire. Un consortium d’investisseurs dirigé par le producteur hollywoodien Robert Simonds est en passe de racheter la société, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation israéliennes et américaines.

Ce rachat marque une étape majeure pour une entreprise au cœur de multiples polémiques internationales. Pegasus, capable d’infiltrer un smartphone sans aucune action de son utilisateur, a été utilisé par plusieurs gouvernements pour espionner des journalistes, des opposants politiques et des défenseurs des droits humains. En 2019, Meta avait poursuivi NSO pour des intrusions dans WhatsApp, obtenant plus de 160 millions de dollars de dommages et intérêts.

Nombreux films à succès

Robert Simonds, fondateur du studio STX Entertainment à l’origine de nombreux films à succès, avait déjà tenté d’acquérir NSO en 2023 avant d’abandonner le projet.

Cette fois, un accord de principe aurait été trouvé. Toutefois, certaines inquiétudes demeurent concernant ses anciens liens avec des investisseurs chinois, notamment Tencent et Hony Capital, qui avaient autrefois participé au financement de son entreprise de production.

Un porte-parole de NSO a tenu à rassurer sur les implications du rachat en précisant que « l’investissement ne modifie pas le contrôle réglementaire israélien ni les opérations locales de l’entreprise ». Le siège et les activités principales de la société « restent en Israël et sous supervision du ministère de la Défense ». Si l’accord reçoit le feu vert des autorités, cette acquisition pourrait transformer l’avenir de NSO Group, longtemps symbole des excès de la cybersurveillance mondiale. Elle marquerait aussi la tentative d’un repositionnement stratégique, visant à redorer l’image d’une entreprise aussi redoutée que controversée dans le paysage technologique international.