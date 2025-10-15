iPhone 18 Pro : la grande nouveauté photo serait une ouverture variable

Les futurs iPhone 18 Pro devraient intégrer une mise à niveau majeure de leur appareil photo arrière grâce à une ouverture variable, selon un rapport du média coréen ETNews.

Une exclusivité pour les modèles Pro

D’après le rapport, seuls l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max bénéficieront de cette nouvelle technologie, qui remplacera le capteur principal grand-angle à l’arrière de l’appareil. Les deux autres objectifs, ultra grand-angle et téléobjectif, resteront présents.

Une ouverture variable pour un meilleur contrôle de la lumière et de la profondeur

L’ouverture variable permet à l’appareil photo d’ajuster la quantité de lumière qui atteint le capteur. En pratique, dans les environnements sombres, l’ouverture s’élargit pour capter davantage de lumière, tandis que dans les environnements lumineux, elle se rétrécit afin d’éviter la surexposition.

Cette technologie offre également un meilleur contrôle de la profondeur de champ, c’est-à-dire la manière dont le sujet se détache de l’arrière-plan.

Une première pour Apple

Apple n’a jamais utilisé d’ouverture variable sur les caméras d’iPhone jusqu’à présent. Les modèles allant de l’iPhone 14 Pro à l’iPhone 17 Pro disposent d’une ouverture fixe à ƒ/1,78, constamment ouverte.

Samsung Electronics avait déjà expérimenté cette approche sur les Galaxy S9 et S10 en 2018 et 2019, mais avait abandonné la fonctionnalité à cause de son coût élevé et de l’épaisseur accrue qu’elle engendrait.

Une production confiée à LG et Foxconn

Apple travaillerait actuellement avec LG Innotech et Foxconn pour la fabrication du module photo à ouverture variable. Les actionneurs permettant ce réglage seraient produits par les entreprises chinoises Luxshare ICT et Sunny Optical.

Cette information confirme les rumeurs précédemment avancées par l’analyste Ming-Chi Kuo en décembre dernier.

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être présentés à l’automne 2026, aux côtés de l’iPhone Air 2 et du premier iPhone pliable d’Apple.