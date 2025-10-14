Google annonce une enceinte connectée à 99 $ inspirée du HomePod mini et dotée de Gemini AI

Google a dévoilé une nouvelle enceinte Google Home dont le design rappelle fortement celui du HomePod mini d’Apple.

Un design compact et un son à 360 degrés

Proposée à 100 $, cette enceinte adopte une forme arrondie et compacte, recouverte d’un tissu 3D tissé. Un anneau lumineux coloré situé à la base s’allume lorsque l’enceinte écoute. Elle sera disponible en Jade, Berry, Porcelain et Hazel.

Google promet un son immersif à 360 degrés, des acoustiques équilibrées et la possibilité d’associer plusieurs enceintes pour créer un système audio multiroom.

Le design évoque clairement celui du HomePod mini, bien que la version de Google soit légèrement moins sphérique. Le tarif est identique à celui de la petite enceinte d’Apple, vendue 99 $. D’ailleurs, un rafraîchissement du HomePod mini pourrait être présenté d’ici la fin de l’année.

Une intégration complète avec Gemini AI

La nouvelle Google Home intègre Gemini for Home et un nouveau service Google Home Premium, tous deux propulsés par l’intelligence artificielle Gemini.

Les utilisateurs peuvent interagir naturellement avec l’enceinte via des conversations vocales contextuelles, et poser des questions sur des sujets variés : recettes, voyages, organisation, apprentissage des langues, musique, planification d’événements, ou encore conseils pratiques.

Google a également ajouté un interrupteur physique pour couper le micro, garantissant une protection de la vie privée lorsque l’assistant n’est pas censé écouter.

Google Home Premium : une offre enrichie et payante

Le service Google Home Premium constitue le cœur de ce nouvel écosystème. Il centralise les enceintes, caméras, écrans connectés et autres appareils intelligents, offrant une automatisation basée sur des conversations naturelles et une supervision par l’IA.

Si vous possédez des caméras connectées, Google Home Premium peut analyser les vidéos et envoyer des alertes intelligentes pour détecter les colis, les personnes, les portes restées ouvertes ou même les déclenchements d’alarmes.

Grâce à l’intégration de Gemini AI, cette enceinte dispose de fonctionnalités que les HomePod et HomePod mini ne proposent pas encore.

Prix et disponibilité

La nouvelle enceinte Google Home sera disponible au printemps 2026 au prix de 100 $.

Le service Google Home Premium Standard coûtera 10 $ par mois (ou 100 $ par an) et proposera Gemini Live et des outils d’automatisation.

La version Premium Advanced, à 20 $ par mois (ou 200 $ par an), inclura en plus des résumés quotidiens et la recherche dans l’historique vidéo.

Google Home Premium remplace Nest Aware, et les propriétaires de l’enceinte pourront poser des questions à Gemini gratuitement. En revanche, les fonctionnalités avancées comme Gemini Live, la détection sonore, les notifications intelligentes ou les résumés quotidiens nécessiteront un abonnement Premium.

Enfin, Google a également présenté de nouvelles caméras Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor et Nest Doorbell, capables de filmer en 2K HDR, avec meilleure performance en basse lumière et intégration complète avec Google Home Premium.