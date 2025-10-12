Amazon dévoile de nouvelles enceintes Echo avec Alexa+ et la technologie Omnisense

Amazon a annoncé le lancement de ses nouveaux haut-parleurs connectés : Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 et Echo Show 11, tous conçus pour fonctionner avec l’assistant vocal Alexa+, alimenté par l’intelligence artificielle.

Des performances boostées et une technologie sensorielle inédite

Ces nouveaux modèles intègrent des puces plus rapides dotées d’accélération IA, ainsi qu’une plateforme de capteurs innovante baptisée Omnisense. Cette dernière a été développée pour l’IA ambiante, capable d’utiliser les signaux et capteurs de la maison afin de réagir à des événements en temps réel.

Amazon explique qu’Omnisense peut, par exemple, rappeler une tâche lorsqu’une personne entre dans une pièce, ou encore envoyer une alerte si la porte du garage reste ouverte après 22 heures.

Un design revisité et une qualité audio améliorée

Les nouveaux Echo Dot Max et Echo Studio affichent un design évoquant un mélange entre le HomePod mini et les anciens modèles Echo, avec un tissu 3D tricoté et un anneau lumineux frontal intégrant des commandes tactiles.

L’Echo Dot Max dispose de deux haut-parleurs et d’un système audio repensé offrant des basses plus profondes, tandis que l’Echo Studio mise sur le son spatial, le Dolby Atmos et des basses immersives, le tout dans un format compact.

Les Echo Show 8 et 11 profitent, eux, d’une meilleure expérience visuelle, d’une caméra intégrée de 13 mégapixels et de la nouvelle application Alexa+ Home, permettant de contrôler tous les objets connectés à partir d’un seul écran.

Une offensive directe face aux produits Apple

Ces nouveaux modèles concurrencent directement le HomePod et le HomePod mini d’Apple. Le géant de Cupertino ne propose pas encore d’équivalent à l’Echo Show, mais un hub domotique avec écran serait en préparation, avec un lancement prévu l’année prochaine.

Alexa+ Store et partenariats stratégiques

Amazon prévoit également de lancer l’Alexa+ Store, une plateforme donnant accès à des milliers d’appareils et services compatibles avec son IA. Le groupe collabore déjà avec Bose, Sonos, LG, Samsung, BMW et d’autres marques pour intégrer Alexa+ directement dans leurs produits.

Les nouveaux appareils Echo sont disponibles en précommande dès aujourd’hui. Les acheteurs bénéficieront d’un accès anticipé à Alexa+.