La vitesse de charge USB-C de l’iPhone Air testée avec les chargeurs Apple

Comme pour l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro Max, le site ChargerLAB a réalisé des tests sur les vitesses de charge USB-C de l’iPhone Air en utilisant plusieurs chargeurs officiels d’Apple.

Une puissance de charge maximale autour de 19 W

D’après les résultats de ChargerLAB, l’iPhone Air atteint une puissance de charge maximale d’environ 18 à 19 W.

À titre de comparaison, le modèle standard de l’iPhone 17 atteint 27 à 28 W, tandis que l’iPhone 17 Pro Max monte jusqu’à 36 W.

Une recharge plus lente, mais meilleure pour la batterie

Comme les iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, Apple indique que l’iPhone Air peut être rechargé jusqu’à 50 % en 30 minutes avec un chargeur compatible de 20 W ou plus.

À l’inverse, les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max atteignent 50 % en seulement 20 minutes, ce qui montre que l’iPhone Air se recharge un peu plus lentement.

Cependant, cette vitesse de charge réduite présente un avantage notable : elle génère moins de chaleur, ce qui améliore la santé de la batterie sur le long terme.