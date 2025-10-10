PlayStation 6 : Sony et AMD dévoilent trois technologies clés

Sony et AMD ont dévoilé trois innovations majeures prévues pour la PlayStation 6 dans le cadre du Projet Amethyst. Présentées par Mark Cerny et Jack Huynh, ces technologies visent à améliorer l’intelligence artificielle et le ray tracing en s’inspirant des stratégies de Nvidia.

La première, Neural Arrays, repense la manière dont le GPU traite les calculs liés à l’IA. Les unités de calcul travailleront de manière groupée pour former un moteur d’IA unique, capable d’accélérer l’upscaling et le débruitage, essentiels pour un rendu ray tracing de qualité.

Ray tracing

Cette approche permettra d’utiliser des modèles d’apprentissage automatique plus complexes et performants, promettant des rendus proches du cinématique. La deuxième innovation, les Radiance Cores, consiste en un matériel dédié au ray tracing et au path tracing.

Inspirés des RT Cores de Nvidia, ces blocs spécialisés géreront efficacement les millions de rayons lumineux d’une scène, libérant ainsi le CPU et le reste du GPU pour d’autres tâches comme le shading et la simulation physique.

Enfin, la troisième technologie, Universal Compression, vise à optimiser la mémoire en compressant toutes les données transitant vers le GPU. Cela permet d’augmenter la bande passante effective, d’améliorer la qualité visuelle, d’élever les taux de FPS et de réduire la consommation énergétique, tout en rendant Neural Arrays et Radiance Cores encore plus efficaces.

Pour l’instant, ces technologies n’existent qu’au stade de la simulation, mais AMD prévoit de les rendre disponibles sur toutes les plateformes de jeu. Sony n’a pas donné de date officielle pour la PS6, mais les rumeurs évoquent une sortie fin 2027, laissant le temps à ces innovations de devenir réalité. Ces annonces marquent un tournant dans l’architecture des consoles, plaçant la PS6 comme une machine pensée pour l’IA avancée et le ray tracing de nouvelle génération.