New York poursuit en justice YouTube, TikTok, Meta et Snapchat sur la santé mentale des jeunes

La ville de New York, son district scolaire et son principal système hospitalier public ont intenté une action en justice contre Meta, Snap, TikTok et YouTube, les accusant d’avoir délibérément conçu des plateformes addictives et contribué à une crise de santé mentale chez les jeunes.

La plainte, longue de 327 pages, soutient que ces entreprises ont « créé, provoqué et contribué à la crise de santé mentale chez les jeunes à New York », obligeant la ville, les écoles et les hôpitaux à mobiliser d’importantes ressources en financement, en personnel et en temps pour gérer les conséquences.

Santé publique

Selon la plainte, les plateformes auraient non seulement nui à la santé publique, mais aussi perturbé le fonctionnement des écoles et exposé les enfants à des risques faute de protections efficaces.

Des exemples précis sont cités, comme la pratique dangereuse du « subway surfing », qui aurait provoqué plusieurs morts et plus de 100 arrestations. La plainte affirme que l’imitation de vidéos vues sur les réseaux sociaux, pour obtenir des « likes », serait la motivation principale des adolescents.

Les enseignants sont également concernés, subissant un « traumatisme secondaire et un épuisement professionnel » en raison de la prise en charge d’élèves en crise liés à l’usage des réseaux sociaux.

Google a réagi en qualifiant les accusations de « tout simplement fausses », estimant que la plainte repose sur « une incompréhension fondamentale » de la nature de YouTube. La société explique que YouTube est un service de streaming, et non un réseau social, et met en avant ses outils de protection pour les jeunes, comme les expériences supervisées permettant aux familles de garder le contrôle sur le contenu.

Meta, Snap et TikTok n’ont pas encore commenté l’affaire, qui met en lumière les tensions croissantes entre les villes, les institutions éducatives et les plateformes numériques sur les impacts de la consommation en ligne sur la santé mentale des adolescents.