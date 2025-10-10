Logitech : la nouvelle souris MX Master 4 intègre un retour haptique

Logitech a présenté la MX Master 4, nouvelle génération de sa célèbre série de souris, qui introduit le retour haptique tout en conservant le design emblématique de la gamme.

Un design raffiné mais familier

Visuellement, la MX Master 4 reste fidèle à la MX Master S3, avec quelques ajustements esthétiques : des boutons au fini givré et un dessous plus épuré. La sensation en main évolue légèrement : Logitech abandonne la texture souple et nervurée du précédent modèle au profit d’un corps en plastique lisse et rigide, avec quelques zones plus douces sur le côté droit et sous le pouce pour un meilleur confort.

Du retour haptique pour une expérience plus immersive

La grande nouveauté de cette génération est l’intégration du retour haptique, qui offre de subtiles vibrations près du pouce lors du défilement, de la navigation ou de la sélection.

Les gestes et raccourcis personnalisés du mode Actions Ring bénéficient eux aussi d’un retour haptique, et une nouvelle touche dédiée sous le pouce permet d’y accéder plus facilement. Ces fonctions peuvent être configurées via le logiciel Logitech Options+.

Les vibrations interviennent également lors des alertes de batterie faible ou de l’appairage Bluetooth.

Une connectivité modernisée et des performances accrues

La MX Master 4 est livrée avec un récepteur USB-C Bolt, qui assure une connexion sans fil plus stable et plus sécurisée, tout en continuant de prendre en charge le Bluetooth multi-appareils.

Côté autonomie, Logitech annonce jusqu’à 70 jours d’utilisation avec une charge complète, et une charge rapide capable d’offrir trois heures d’autonomie en seulement une minute.

Les clics sont désormais plus silencieux et précis, la connexion sans fil deux fois plus puissante, et la molette MagSpeed a été améliorée pour offrir des transitions plus fluides entre les modes à crans et libre.

La Logitech MX Master 4 est disponible en précommande sur le site officiel de Logitech au prix de 119,99 dollars, dans les coloris Black et Graphite Charcoal. Une version Mac sera également proposée en White Silver et Space Black, avec une sortie prévue début octobre.