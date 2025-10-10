L’app Sora d’OpenAI crée des vidéos réalistes de vous et vos amis grâce à l’IA

OpenAI a lancé Sora, une application vidéo et réseau social alimentés par l’intelligence artificielle, accessible uniquement sur invitation. Cette application permet de créer des vidéos réalistes de vous, de vos amis ou d’autres personnes grâce à un modèle de génération vidéo avancé.

Des vidéos d’un réalisme saisissant grâce à Sora 2

Sora repose sur le modèle Sora 2, que OpenAI décrit comme plus précis, plus réaliste et mieux contrôlable que les versions précédentes. Il est capable de générer des mouvements complexes tout en respectant les lois de la physique, et se distingue dans la création de styles cinématiques ou animés ultra-réalistes.

Le modèle prend également en charge la génération d’audio, incluant des voix naturelles, des ambiances sonores et des effets réalistes.

Sora peut analyser une vidéo d’une personne et l’insérer dans un environnement généré par l’IA, tout en reproduisant fidèlement son apparence et sa voix. C’est cette technologie qui alimente la nouvelle application Sora.

Des vidéos personnalisées et partagées entre amis

Avec l’app Sora, les utilisateurs peuvent créer leur propre vidéo personnalisée, qui peut ensuite être intégrée dans des « cameos », de courtes séquences partagées sur le réseau social intégré.

Vous pouvez autoriser d’autres personnes à créer des cameos utilisant votre apparence, choisir qui peut les utiliser, et consulter toutes les vidéos où vous apparaissez, y compris les brouillons avant publication.

L’application met en avant du contenu lié aux personnes que vous suivez ou avec lesquelles vous interagissez, et propose régulièrement des sondages sur votre bien-être. Les utilisateurs peuvent ajuster le contenu affiché dans leur fil, et OpenAI souligne que Sora a été conçue pour être utilisée avec ses amis. C’est pourquoi l’accès reste limité sur invitation, afin d’assurer une communauté restreinte et bienveillante.

Une disponibilité limitée pour le moment

L’application Sora pour iOS est dès à présent disponible aux États-Unis et au Canada, mais uniquement sur invitation. Les personnes invitées peuvent également utiliser le modèle Sora 2 via le site web officiel.

Sora 2 est gratuite pour le moment, et les abonnés ChatGPT Pro ont accès à la version Sora 2 Pro sur Sora.com.