La Corée du Nord aurait dérobé plus de 2 milliards de dollars en crypto en 2025

En 2025, la Corée du Nord établit un nouveau record dans le monde des cryptomonnaies : les hackers liés au régime auraient dérobé plus de 2 milliards de dollars cette année, selon l’analyse d’Elliptic. Ce chiffre résulte d’une trentaine d’attaques et dépasse largement le précédent record annuel de 1,35 milliard de dollars en 2022.

Depuis 2017, le total des vols attribués à Pyongyang dépasse désormais 6 milliards de dollars. Jusqu’à présent, les plateformes d’échange étaient la cible principale des pirates nord-coréens.

Méthodes diversifiées

En 2025, ils diversifient leurs méthodes en visant des particuliers fortunés détenant d’importantes réserves en crypto. Elliptic note un changement majeur : « La majorité des piratages en 2025 ont été réalisés via des attaques d’ingénierie sociale… le maillon faible devient l’humain plutôt que la technologie. »

Le vol record de 1,46 milliard de dollars en février 2025, touchant la plateforme Bybit, illustre parfaitement cette nouvelle stratégie. Avec des flux de fonds de plus en plus complexes et des méthodes d’attaque sophistiquées, les autorités peinent à tracer et à stopper ces vols.

La question qui se pose aujourd’hui : la communauté crypto et les régulateurs réussiront-ils à contenir cette explosion de vols d’actifs numériques ? Dans ce contexte, il devient crucial pour tous les détenteurs de crypto de renforcer leur sécurité : rotation régulière des mots de passe, utilisation de portefeuilles sécurisés et vigilance maximale face aux tentatives d’ingénierie sociale.