iPad Pro M5 : un unboxing aperçu sur YouTube

Une vidéo de déballage d’un iPad Pro équipé de la puce M5, encore non annoncé par Apple, a été publiée sur YouTube par la chaîne russe Wylsacom.

Une fuite crédible venue d’une source connue

Le même compte YouTube avait déjà révélé le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 avant son annonce officielle l’an dernier, ce qui rend cette fuite particulièrement crédible.

Selon la boîte visible dans la vidéo, il s’agirait d’un iPad Pro 13 pouces avec puce M5, 256 Go de stockage et une finition Space Black. Côté design, aucun changement notable n’est visible par rapport aux modèles actuels dotés de la puce M4 : on retrouve le capteur photo unique à l’arrière et le connecteur Smart Connector toujours présent.

Une puce M5 jusqu’à 12 % plus rapide que la M4

Le résultat Geekbench 6 présenté dans la vidéo indique que la puce M5 offre jusqu’à 12 % de performances CPU multicœurs supplémentaires par rapport à la M4. Comme cette dernière, elle disposerait d’un CPU à 9 cœurs (trois cœurs de performance et six cœurs d’efficacité).

Le benchmark montre également que l’iPad Pro avec 256 Go de stockage embarque 12 Go de RAM, tout comme l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Les modèles actuels avec puce M4 se contentent de 8 Go de RAM pour la même capacité de stockage.

Une sortie probable en octobre

Sans surprise, l’iPad Pro aperçu tourne sous iPadOS 26, et les informations de la vidéo révèlent que sa batterie a été fabriquée en août 2025.

Tout indique donc qu’Apple devrait officialiser l’iPad Pro M5 dès le mois d’octobre.