Game One, la chaîne du jeu vidéo, va fermer ses portes après 27 ans d’antenne

Game One, la chaîne dédiée au jeu vidéo qui a vu le jour il y a 27 ans à la télévision, fermera ses portes définitivement à la fin novembre. Cette décision de Paramount Networks France s’inscrit dans un vaste plan de restructuration touchant plus de la moitié des effectifs du pôle télévisuel, malgré des bénéfices nets dépassant les deux millions d’euros annuels.

Les salariés et pigistes, conscients de la fragilité de leurs contrats, pressentaient déjà l’arrêt : « On le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés », confie une pigiste. L’annonce officielle à la rentrée a scellé le sort de Team G1 et des autres programmes de la chaîne.

Actifs jugés secondaires

La fermeture est directement liée au rapprochement entre Paramount Global et Skydance, approuvé par les autorités antitrust américaines, qui vise à créer une entité consolidée. Dans ce contexte, les actifs jugés secondaires, comme Game One et J-One, ont été sacrifiés, la rentabilité de la chaîne pesant peu face aux enjeux stratégiques d’une fusion transatlantique de cette envergure.

Née le 7 septembre 1998, Game One avait pour objectif de démocratiser le jeu vidéo. Initialement diffusée par satellite, elle s’est progressivement ouverte au câble et à l’ADSL, diversifiant sa programmation avec des animés. Les années 2000 ont déjà marqué une première crise, avec un changement éditorial imposé par Infogrammes provoquant des départs et un premier plan d’économies, puis le rachat par l’actionnaire actuel en 2006 a conduit à des projets satellites aujourd’hui également condamnés.

La concurrence de Twitch et YouTube, où le public consomme désormais massivement du contenu vidéoludique, rendait Game One difficilement viable. Julien Tellouck, animateur emblématique, déclarait en 2023 : « On n’est pas vraiment la télé, on n’est pas vraiment internet, on est le lien entre les deux ».