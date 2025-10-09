Anthropic lance Claude Sonnet 4.5 avec des capacités de codage améliorées

Anthropic a présenté Claude Sonnet 4.5, que l’entreprise décrit comme « le meilleur modèle de codage au monde », surpassant GPT-5 et Gemini 2.5 Pro. Selon Anthropic, il s’agit également du modèle le plus performant pour la création d’agents complexes et l’interaction avec les ordinateurs, tout en affichant des progrès significatifs en raisonnement et en mathématiques par rapport à Opus 4.1.

Un modèle conçu pour le développement et la productivité

Avec cette nouvelle version, Anthropic a introduit une interface de terminal et des points de sauvegarde (checkpoints) dans Claude Code. Ces checkpoints permettent d’enregistrer l’avancement d’un projet et de revenir facilement à un état précédent si nécessaire.

Les applications Claude prennent désormais en charge l’exécution de code et la création de fichiers (tableurs, présentations, documents) directement dans la conversation.

Anthropic déploie également Claude pour Chrome, permettant aux utilisateurs d’interagir avec le modèle directement depuis le navigateur. Certains abonnés à l’offre Claude Max peuvent déjà tester la fonctionnalité en version bêta. De plus, un Claude Agent SDK est disponible pour développer ses propres agents intelligents.

Une IA plus sûre et plus fiable

Selon Anthropic, Claude Sonnet 4.5 bénéficie d’une formation approfondie en matière de sécurité et de comportement, visant à réduire la flatterie excessive, la tromperie, la recherche de pouvoir et l’encouragement à des raisonnements délirants.

Claude Sonnet 4.5 est disponible dès aujourd’hui dans le monde entier, et Anthropic recommande à tous les utilisateurs de procéder à la mise à jour.