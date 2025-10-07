Une keynote Apple en octobre ? Voici ce à quoi on peut s’attendre

L’événement annuel consacré à l’iPhone est désormais derrière nous, mais plusieurs rumeurs indiquent qu’Apple prévoit encore quelques annonces d’ici la fin de l’année.

Apple tiendra-t-elle un nouvel événement en octobre ?

Les précédents événements d’octobre organisés par Apple ont eu lieu en 2021 et en 2023.

En revanche, aucun événement n’a été organisé en 2022 ni en 2024 : la marque avait alors préféré publier des communiqués de presse et de courtes vidéos de présentation pour dévoiler ses nouveaux produits.

Récapitulatif des annonces d’octobre

2021 (18 octobre – événement) : MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M1 Pro et M1 Max, AirPods 3 et nouvelles couleurs du HomePod mini.

: MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M1 Pro et M1 Max, AirPods 3 et nouvelles couleurs du HomePod mini. 2022 (18 octobre – communiqués) : iPad Pro M2, iPad 10 et Apple TV 4K de troisième génération.

: iPad Pro M2, iPad 10 et Apple TV 4K de troisième génération. 2023 (30 octobre – événement) : MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max, ainsi qu’un iMac M3.

: MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max, ainsi qu’un iMac M3. 2024 (28 au 30 octobre – communiqués) : MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max, iMac M4 et Mac mini M4/M4 Pro.

Produits attendus pour octobre

Rien n’est encore confirmé, mais un nouvel événement Apple en octobre 2025 semble probable. Selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, les nouveaux iPad Pro équipés de la puce M5 devraient être lancés cette année. Or, toutes les générations précédentes de puces (M1 à M4) ont été dévoilées lors d’événements, ce qui renforce la probabilité d’un rendez-vous automnal.

Autres produits pressentis

Vision Pro : mise à jour avec une puce M5 et un nouveau bandeau plus confortable , avec une éventuelle version Space Black .

: mise à jour avec une puce et un , avec une éventuelle version . Apple TV : puce A17 Pro plus rapide, compatible avec la nouvelle version de Siri propulsée par Apple Intelligence , prise en charge du Wi-Fi 7 via la puce N1 , et peut-être une caméra FaceTime intégrée .

: puce plus rapide, compatible avec la , prise en charge du via la puce , et peut-être une . HomePod mini : puce S9 ou plus récente , Wi-Fi 7, meilleure qualité sonore, puce Ultra Wideband de 2e génération et nouvelles couleurs possibles (comme le rouge).

: puce , Wi-Fi 7, meilleure qualité sonore, puce et possibles (comme le rouge). AirTag 2 : portée de détection jusqu’à 3 fois plus longue , haut-parleur renforcé contre le sabotage et alertes de batterie faible plus précises.

: portée de détection jusqu’à , haut-parleur renforcé contre le sabotage et plus précises. iPad Pro M5 : deux caméras frontales pour les appels vidéo en mode portrait ou paysage.

Les nouveautés Mac attendront sans doute 2026

Les prochains MacBook Pro avec puces M5, M5 Pro et M5 Max entreront bientôt en production, mais leur lancement pourrait être repoussé au début de 2026. Gurman estime également que d’autres produits, comme un iMac M5, un Mac mini M5 ou un Studio Display mini-LED, arriveront plutôt entre fin 2025 et début 2026.

Enfin, le MacBook à bas prix équipé d’une puce A18 Pro ou A19 Pro, déjà évoqué dans plusieurs rapports, serait prévu pour la fin 2025 ou le début de 2026.