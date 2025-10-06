Super Bowl 2026 : Bad Bunny tête d’affiche de l’Apple Music Halftime Show

Apple et la NFL ont annoncé que le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny sera la tête d’affiche du Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, qui se tiendra le dimanche 8 février 2026. Le spectacle aura lieu au Levi’s Stadium, à Santa Clara, en Californie.

Un artiste latino au sommet

Bad Bunny est l’un des plus grands artistes de musique latine de tous les temps, avec de nombreux titres ayant dominé les classements mondiaux. Il a d’ailleurs été sacré Artiste de l’année par Apple Music en 2022, confirmant son statut d’icône internationale.

Un partenariat musical prestigieux

Apple Music sponsorise le Super Bowl Halftime Show depuis 2022. Parmi les précédentes têtes d’affiche, on retrouve Rihanna, Kendrick Lamar et d’autres artistes majeurs de la scène internationale.

Aux États-Unis, le Super Bowl LX sera diffusé sur NBC et sur M6 en France.