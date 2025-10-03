Sony préparerait une nouvelle PS5 Pro et une DualSense avec batterie amovible

Sony préparerait une nouvelle version de sa manette DualSense pour la PlayStation 5, baptisée DualSense V3, avec comme principale nouveauté une batterie amovible. Selon le site polonais PPE.pl et le leaker Graczdari, connu pour ses révélations fiables, cette manette pourrait faire son apparition dès novembre et remplacer progressivement les modèles actuels.

La batterie resterait rechargeable, à l’instar des DualSense existantes, mais pourrait désormais être remplacée facilement en cas de dégradation ou échangée contre un modèle offrant une plus grande autonomie.

Version révisée

Cette évolution répond à une frustration récurrente des joueurs, dont les manettes perdent de l’autonomie au fil du temps, et simplifierait considérablement l’entretien comparé au démontage complexe nécessaire aujourd’hui.

La DualSense V3 serait accompagnée d’une version révisée de la PlayStation 5 Pro. Cette itération profiterait d’une consommation énergétique réduite de 3 % par rapport au modèle actuel, une amélioration modeste mais qui s’inscrit dans les exigences environnementales de plus en plus strictes, notamment en Europe. La console et la nouvelle manette seraient ainsi commercialisées ensemble, offrant des ajustements techniques ciblés plutôt qu’une refonte complète du système.

Ces changements semblent préparer la transition vers une future génération, avec la PlayStation 6 attendue seulement vers la fin 2027. Novembre pourrait donc marquer une étape double pour la PS5, combinant une expérience utilisateur améliorée avec des ajustements techniques réfléchis, tout en restant dans le cadre de l’écosystème actuel.