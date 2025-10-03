La famille Trump lance une carte de débit Crypto

Après avoir lancé un stablecoin, plusieurs tokens et même une plateforme de minage de bitcoin, la famille Trump continue d’avancer ses pions dans l’univers des cryptomonnaies.

Leur société World Liberty Financial, valorisée à plusieurs milliards de dollars, prépare désormais une carte de débit crypto dont la sortie est prévue fin 2025 ou début 2026. L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de relier directement leurs actifs numériques à leurs dépenses quotidiennes.

Programme pilote

« Nous allons déployer un programme pilote dès le prochain trimestre », a annoncé le CEO Zach Witkoff lors d’une conférence à Singapour, aux côtés de Donald Trump Jr.

Si des géants comme Visa ou Mastercard proposent déjà des cartes liées aux cryptos, l’initiative des Trump s’inscrit dans une démarche plus large, mêlant ambitions politiques et économiques. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a en effet assoupli la régulation financière et fait adopter des lois donnant un cadre légal aux stablecoins, affirmant sa volonté de faire des États-Unis « la capitale mondiale de la crypto ».

Cette stratégie a permis à World Liberty Financial de croître rapidement. Selon les estimations, le projet aurait déjà généré près de 500 millions de dollars de revenus pour la famille, avec une valorisation dépassant les 5 milliards après le lancement de leur devise numérique USD1.

« Mon père a été le premier président véritablement pro-crypto », a déclaré Donald Trump Jr., illustrant le virage spectaculaire d’un clan longtemps sceptique, désormais résolu à devenir un acteur central de la finance décentralisée.