iPhone 17 Pro : le démontage révèle l’approche d’Apple en matière de gestion thermique

iFixit a démonté l’iPhone 17 Pro dans l’une de ses vidéos de teardown, révélant ses composants internes, dont le nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur qui répartit la chaleur de la puce A19 Pro dans tout le châssis en aluminium.

Un système de refroidissement repensé

La batterie de l’iPhone 17 Pro est fixée dans un plateau dédié, lui-même vissé au cadre en aluminium avec des vis Torx Plus. iFixit précise que si Apple propose des batteries de remplacement déjà intégrées dans le plateau, il n’y aura aucun adhésif à retirer lors d’un changement de batterie.

Le plateau batterie repose directement sur la puce A19 Pro, qui intègre la chambre à vapeur. La chaleur générée est transférée dans cette chambre, puis répartie dans tout le cadre unibody en aluminium. Lors d’un test thermique comparatif avec l’iPhone 16 Pro Max, ce dernier atteignait 37,8 °C avec un throttling, tandis que le 17 Pro Max restait à 34,8 °C sans perte de performance.

Le système repose sur une structure en treillis placée entre deux plaques, permettant de distribuer l’eau dans la chambre à vapeur. L’eau proche de la puce bout et se transforme en vapeur, qui se condense plus loin avant de revenir en gouttelettes, assurant un cycle de refroidissement continu.

Un point faible au niveau du plateau caméra

iFixit a également effectué un test de rayure sur le châssis en aluminium. Le plateau caméra s’est révélé particulièrement vulnérable.

David Niebuhr, professeur en ingénierie mécanique à Cal Poly, explique que ce phénomène correspond à un spalling : « Le bord net et plat du plateau caméra empêche la couche anodisée d’adhérer correctement, ce qui entraîne une usure de la couleur lorsqu’il est exposé à des objets durs comme des clés. »

Une conception moins réparable qu’auparavant

L’iPhone 17 Pro est moins réparable que l’iPhone 16 Pro, Apple ayant abandonné le design à double entrée qui permettait des réparations par l’avant ou par l’arrière.

Désormais, seules les réparations du module de charge sans fil ou du verre arrière peuvent se faire par l’arrière. Pour changer la batterie, un module caméra ou le port USB-C, il faut obligatoirement retirer l’écran.

Malgré tout, le plateau batterie vissé facilite son remplacement une fois accessible, et son enveloppe métallique offre une meilleure sécurité. Le remplacement du port USB-C reste fastidieux, nécessitant le retrait de 22 vis.

Un score de réparabilité correct

Au vu de ces changements, iFixit estime que l’iPhone 17 Pro est un peu moins réparable que l’iPhone Air, mais note qu’Apple fournit désormais des manuels de réparation dès le lancement et que ses ingénieurs ont clairement pris en compte la réparabilité. Résultat : l’appareil obtient un score de réparabilité de 7 sur 10.