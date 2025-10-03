Instagram assure ne pas vous écouter via le micro de votre téléphone

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a pris la parole pour démentir une rumeur qui colle à la peau de Meta depuis des années : l’idée que le réseau social écouterait secrètement les conversations des utilisateurs pour affiner le ciblage publicitaire.

Selon lui, une telle pratique constituerait une « violation flagrante de la vie privée » et serait techniquement repérable, à travers l’activation visible du micro ou une autonomie réduite des téléphones.

Publicité “devinatoire”

Si l’impression de publicités « devinatoires » persiste, c’est avant tout lié à la puissance des algorithmes de Meta. Mosseri rappelle que la plateforme s’appuie sur les données transmises par les annonceurs, puis utilise des modèles d’audiences similaires pour proposer des publicités qui ont déjà convaincu des utilisateurs aux profils proches.

À cela s’ajoute un facteur psychologique : « Vous avez peut-être vu cette publicité avant d’avoir la conversation sans vous en rendre compte », explique-t-il, soulignant l’impact inconscient du défilement rapide dans les fils.

L’ironie de ce démenti réside dans son timing. Il intervient alors que Meta vient d’annoncer une nouvelle méthode de collecte de données via ses produits d’intelligence artificielle.

Les interactions des utilisateurs avec Meta AI serviront bientôt à affiner encore davantage le ciblage publicitaire sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Concrètement, cela donnera à l’entreprise une source d’informations encore plus riche que l’hypothétique écoute des conversations.

Meta précise que ce déploiement concernera d’abord le reste du monde, mais pas l’Europe ni le Royaume-Uni, en raison de contraintes réglementaires. Une précision qui n’empêche pas les observateurs de voir dans cette évolution une nouvelle étape majeure dans la stratégie publicitaire du groupe.