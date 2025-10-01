L’iPhone 17 Pro vulnérable aux rayures, mais pas là où vous le pensez

Les premiers retours ont suggéré que l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air étaient plus vulnérables aux rayures et aux marques, principalement à cause des dégâts observés sur les modèles exposés dans les Apple Store.

Des rayures visibles en magasin

Des clients ont remarqué que les iPhone Air et iPhone 17 Pro présentés dans les boutiques Apple présentaient des marques dans la zone du chargeur MagSafe. Ces modèles étant manipulés par des centaines de personnes chaque jour et fixés à des supports métalliques spécifiques, il reste difficile de savoir si les iPhone vendus aux particuliers rencontreront les mêmes problèmes.

Le test de résistance de JerryRigEverything

Le YouTuber JerryRigEverything a réalisé un test de rayures ce week-end, et ses résultats révèlent une zone vulnérable sur l’iPhone 17 Pro, mais différente de celle observée en magasin.

Les modèles de cette année sont en aluminium anodisé, un procédé qui ajoute la couleur et offre une résistance élevée aux rayures, proche de celle du saphir. JerryRigEverything a montré que la coque de l’iPhone 17 Pro tient bien face aux micro-rayures, y compris autour de la découpe en Ceramic Shield 2 pour la recharge MagSafe.

Cependant, il existe un point faible : le plateau de l’appareil photo. Son arête vive et non chanfreinée est une zone où la couche anodisée adhère mal. Résultat : l’aluminium se raye facilement à cet endroit.

Une zone à surveiller : le module photo

Dans ses tests, les objets du quotidien (clés, pièces de monnaie) n’ont causé aucun dégât sur l’iPhone 17 Pro, sauf précisément sur les arêtes du module photo. Cela signifie que les utilisateurs n’auront sans doute pas à craindre les mêmes rayures que celles observées sur les modèles d’exposition, mais le bloc photo reste une zone fragile.

Pour limiter les risques, l’utilisation d’une coque est fortement recommandée, car une chute importante pourrait endommager d’autres parties de l’appareil étant donné que la couche de protection reste fine.

L’iPhone Air pourrait être plus vulnérable

Apple n’emploie pas le même processus d’anodisation pour l’iPhone Air. Celui-ci utilise un revêtement en titane appliqué par dépôt physique en phase vapeur (PVD). Cette technique dépose une fine couche colorée de titane, mais il est possible que l’iPhone Air soit plus sensible aux rayures que l’iPhone 17 Pro.

Les modèles rayés observés dans les Apple Store semblent toutefois avoir surtout été abîmés par les supports de recharge métalliques utilisés en magasin.