Sony a profité du Tokyo Game Show pour dresser un bilan flatteur de la PlayStation 5. Selon son PDG Hideaki Nishino, il s’agit de la génération de consoles « la plus réussie » financièrement de l’histoire de la marque.

Depuis 2020, la division jeux et services réseau a généré 136 milliards de dollars de chiffre d’affaires, contre 107 milliards pour l’ère PS4. Cette performance ne repose pas uniquement sur les ventes de consoles, mais sur un écosystème complet mêlant hardware, jeux et services.

Hausse de la valeur moyenne

La PS5 s’est vendue à 80,3 millions d’unités, un chiffre encore loin des 117,2 millions de PS4, mais sa rentabilité dépasse celle de ses devancières. La hausse de la valeur moyenne par joueur, combinée à l’importance croissante du PlayStation Store, explique ce succès.

Nishino insiste sur la vision globale de Sony : « PlayStation n’est pas seulement le matériel, pas seulement les jeux, mais l’expérience globale ».

Chaque génération ayant rapporté davantage que la précédente depuis 31 ans, Sony entend capitaliser sur cette dynamique. L’entreprise prévoit d’utiliser davantage les données d’utilisateurs pour personnaliser l’expérience et aider les éditeurs à cibler leurs publics, avec une attention particulière aux jeux-services.

Côté avenir, les rumeurs autour de la PlayStation 6 se précisent : elle pourrait se décliner en version de salon et portable, mais pas avant fin 2027, au plus tôt. D’ici là, Sony continuera d’exploiter la PS5 et ses déclinaisons pour maintenir son élan financier.